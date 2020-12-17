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Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ı Sir Ian McKellen koronavirüs aşısı oldu!

Seray Üstün Seray Üstün 17.12.2020 16:35 | Son Güncelleme:
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Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ı Sir Ian McKellen koronavirüs aşısı oldu!

“Yüzüklerin Efendisi" ve "Hobbit" serilerinde Gandalf karakterini canlandıran usta aktör Sir Ian McKellen koronavirüs aşısı yaptırdı. Yaşı nedeniyle İngiltere’de öncelikli listede yerini alan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşıyı herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Koronavirüs salgının ikinci dalga paniğinin yaşandığı ülkelerde bir bir aşılama çalışmaları başladı. Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşıya ilk onay veren ülke olan İngiltere’de aşılama takvimi belli oldu. Öncelikli gruptan başlamak üzere sırayla aşı çalışmalarını hızlandıran ülkede ünlü bir isim dikkatleri çekti.

gandalf

Aşının yapıldığı isimler arasında dünyaca ünlü oyuncu Sir Ian McKellen yerini aldı. Öncelikli grupta bulunan 81 yaşındaki McKellen, başkent Londra’daki Queen Mary’s University Hospital’da aşı oldu.

HERKESE TAVSİYE EDİYORUM

Sir Ian McKellen

Aşı olduktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından ünlü oyuncu aşıya karşı şüphe duyanlara seslendi. Aşı yapıldığı anlara ait bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, “Aşı olduğum için çok şanslıyım. Herkese tavsiye etmekten hiç şüphe duymuyorum” notunu ekledi.

İngiltere’de başlatılan aşı çalışmalarında sağlık çalışanları, yaşlılar ve bakım evlerinde yaşayanlar aşıdan ilk faydalanacak öncelikli listede bulunuyor. İlk doz aşıdan 21 gün sonra ise ikinci doz uygulanıyor.

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