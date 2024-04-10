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Yüzünü gerdiren Cenk Eren kendini paylaşmaya doyamadı! "Sakal bıyık yok" deyince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.04.2024 08:00
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Yüz gerdirme operasyonu olan Cenk Eren ameliyatın ödemi geçince kendini paylaşmaya doyamadı. "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Cenk Eren son halini paylaşınca yine gündem oldu.

Yüzünü gerdiren Cenk Eren kendini paylaşmaya doyamadı! "Sakal bıyık yok" deyince...

Cenk Eren yüz gerdirme operasyonu sonrası pozları sosyal medyanın diline düşmüştü. "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyerek kendini öven Cenk Eren ameliyatın izleri geçince son halini paylaştı.

"Çok soran oluyor anlık kendi çektiğim fotoğraf. Nasıl olmuş? Not: Artık sakal ve bıyık yok filtre de yok" diyerek kendini paylaşan Cenk Eren'e yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları Cenk Eren'in bu halini pek beğenmedi.

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Cenk Eren'in son halini görenler "Cenk Eren'in herkesten gizlediği oğlu", "20 yaş geri gitmişsin", "Olmadı bu hal" dedi.

Safiye Soyman, Melek Baykal gibi isimler ise arkadaşlarına destek vererek "Süper olmuş" yorumlarında bulundu.

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Cenk Eren sosyal medya
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