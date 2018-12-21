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Yüzünde havai fişek patladı, hayatı karardı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 21.12.2018 12:19 | Son Güncelleme

ABD'nin Kentucky kentinde yaşayan 38 yaşındaki Kristie Young isimli kadının hayatı bir günde karardı. 2015 yılında arkadaşlarıyla barbekü başında sohbet eden kadının yüzünde yanlışlıkla havai fişek patladı.

Yüzünde havai fişek patladı, hayatı karardı!

41 gün yoğun bakımda kalan kadının neredeyse yüzündeki her kemik kırıldı ve bir gözünü kaybetti.

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Yaklaşık bir yıl hastanede yaşayan kadın, uzun tedavi sürecinin ardından taburcu edildi ancak yüzü tanınmayacak haldeydi.

Kadında oluşan hasar sadece estetik değildi, beyin hasarı alan kadının sol tarafı tamamen felç oldu.

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Bugüne kadar 30 ameliyat geçiren kadın o güne dair pek çok şeyi hatırlamadığını söylüyor.

Young "O geceye dair çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Hatırladığım son şey havuzda yüzdüğüm anlardı. Aslında kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Havai fişeklerden biri yolunu şaşırmış ve havaya yükseleceğine bana çarpmış olmalı. Yanlış yerde yanlış zamandaydım" dedi.

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"SOKAĞA ÇIKMAK ÇOK ZOR"

Young yüzünün artık tamamen farklı göründüğünü söylüyor ve ameliyattan sonra uzun bir süre aynalara bakamadığını belirtiyor.

En büyük şoku ehliyet fotoğrafını değiştirmek zorunda kaldığında yaşayan Young çocukların ona yaratık gibi bakmasından dolayı çok üzgün olduğunu vurguluyor.

İŞİNİ KAYBETTİ

Kadın felç olduktan sonra işini kaybettiğini söylüyor.

Young "Babam kovulduğumu söyledikten sonra günlerce ağladım. Bu benim rüya işim değildi belki ama içinde olmaktan hep gurur duydum" dedi. Dört ay önce yeni bir ilişkiye başlayan kadının en büyük dileği protez bir göze sahip olmak.

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