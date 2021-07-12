Yüzüne 14 tane tünel piercingi yaptırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Dünya üzerinde en çok yüz tünel piercingine sahip kişi unvanını elinde bulunduran James Goss, bu özelliği sayesinde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmeyi dahi başardı. Genç adamın yüzünde 3-18 mm arasında değişen 14 tane tünel piercingi var. James, bu rekoru daha önce Almanya’da kıran Joel Miggler’den ilham alarak başladı. Joel’in yüzünde ise 11 piercing vardı. James’in rekor denemesinin yanında aslında piercing işlerine ilgisi olduğunu yakın çevresi tarafından biliniyordu. James, “Rekoru görür görmez benim bu adamdan çok daha fazla yüz piercingim var, rekoru kırmak o kadar da zor olamaz” dedi ve çalışmalarına başladı.

Hayatı boyunca vücutta yapılan değişimlerini sevdiğini söyleyen James, “Gençken dövmelere, piercinglere ve kulağa yapılan tünel piercinglerine epey ilgim vardı. Gördükçe daha da beğenmeye başladım. Kendimi farkı hissetmiyorum. Kendimde yaptığım değişimlerle kendimi daha da kendim gibi hissedebiliyor ve günün sonunda çok daha motive olmuş oluyorum” diye konuştu.

James, ilk piercingini normal bir iğneyle 13 yaşındayken bir kız arkadaşına yaptırdı. O dönemde bu tarz şeylere ilgisi olmadığını ve sadece kız arkadaşının ricasını kırmak istemediği için izin verdiğini söyleyen James, 14 yaşında ise kendi dudağını delerek ikinci piercingini yaptı. 15 yaşındayken artık profesyonel bir yardım alması gerektiğini anladı ve annesiyle durumu paylaştı. James 15 yaşından beri düzenli aralıklarla piercing yaptırıyor. Gelecek yıl artık piercing aşamasının biteceğini söyleyen James, “Şu anda başka yüz piercingleri de yaptırma aşamasındayım ama gelecek yıl ancak bitmiş olur.Bazen ağrım olabiliyor. Bu durum özellikle piercingin nerede olduğuna, nasıl bir bakım yapıldığına ve yaranın nasıl iyileştiğine bağlı olarak değişiyor.” diye konuştu.



