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Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu'nun sevgilisine şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı!

15.10.2023 22:42 | Son Güncelleme:
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Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz gruplarının gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi. Kız arkadaşı olduğu öğrenilen Aybike Çelik'in açıklamaları ve paylaşımları olay oldu.

Can Tunaboylu, kız arkadaşı Aybike Çelik'e şiddet uyguladığı iddiasıyla konuşuluyor. Gözünde ve yüzünde morluklar oluşan Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle şoke etti.

Sen Varsın Diye, Dinle Beni Bi, Tutun Sen Bana ve Son Seslenişim gibi şarkılarla popüler olan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu, bir şiddet iddiasıyla gündemde.

"13 GÜN BOYUNCA EVDE TUTULDUM"

Grubun gitaristliğini yapan Can Tunaboylu, iddiaya göre sevgilisi Aybike Çelik'e şiddet uyguladı.

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Yüzünün aldığı hali sosyal medya hesabından paylaşan Çelik bir dizi açıklamalarda bulundu. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada 'Arkadaşlar 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol ve gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum' ifadelerini kullandı.

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Çelik yaptığı yazılı açıklamanın ardından yüzünün fotoğraflarını paylaştı.

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YANIT GECİKMEDİ

Çelik'in iddialarının ardından Can Tunaboylu'dan da yanıt gecikmedi. Tunaboylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

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'Böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Malesef gerçeğe aykırı birçok beyan içeren bu açıklama karşısında konu daha önceden yargıya taşınmış olmasından, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün' dedi.

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Taraflardan konuya dair farkı bir açıklama bulunmazken Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan da henüz bir açıklama gelmedi.

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yüzyüzeyken konuşuruz sevgilisi tuna

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