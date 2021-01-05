Z kuşağının bilmediği bir döneme damga vuran Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye yıllar içerisinde neler yaptı?

Türkiye’nin Eurovision macerası 1975 yılında başladı. Türkiye 2013 yılından itibaren bu yarışmanın heyecanından uzak. 2013 yılında TRT, kurallarda yapılan değişiklikler ve politik oylamaları sebep göstererek Malmö'de gerçekleştirilecek yarışmadan çekildiğini bildirmiştir. Türkiye, 2013 yılından beri yarışmaya katılmamaktadır. Ancak Türkiye’nin Eurovision serüveninde birçok ünlü isim yer aldı. Milli duyguların arşa çıktığı hatta “Asın bayrakları” dedirten bu görsel şölende Türkiye ortalama dereceler alırken Sertab Erener’in birinciliği adeta ilaç gibi geldi. Sizler için Türkiye’nin Eurovision yıllarını derledik.
Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk defa 1975 yılında katıldı. Elemeler aylarca sürmüş, televizyonlar günlerce yarışan şarkıları dinletmişti. Nihayetinde Semiha Yankı'nın seslendirdiği "Seninle Bir Dakika" Eurovision'da yarışan ilk şarkı olmuştur. Semiha Yankı’nın seslendirdiği Seninle Bir Dakika Şarkısı toplam 3 puan alarak yarışmayı 19. sırada tamamlamıştır.
1976 ve 1977'den sonra Türkiye yarışmaya 1978'de ikinci defa katıldı. Sevince şarkısı ise toplam 2 puan alarak yarışmayı 18. sırada bitirmiştir.
Seviyorum şarkısı ile yarışmaya katılan Türkiye 1979'da son anda yarışmadan çekildi.
Süperstar Ajda Pekkan’ın seslendirdiği Petrol şarkısı toplam 23 puan alarak yarışmayı 15. sırada sonlandırdı.
Dönme Dolap şarkısı da Eurovision’da ortalama bir derece aldı. Toplam 9 puan alan şarkı 18. sırada yarışmayı bitirdi.
Taverna müziğinin sevilen ismi Neco’nun katıldığı yarışmada Hani şarkısı 20 puan toplayarak15. sırada ayrıldı.
Opera şarkısı beklenen performansı göstermedi ve hiç puan alamadan yarışmayı son sırada bitirdi.
Halay şarkısı ortalama bir derece alarak Türkiye’yi Eurovision’da temsil etti. Toplam 37 puan alan şarkı 12. sırada yarışmadan ayrıldı.
Mazhar, Fuat ve Özkan’dan oluşan MFÖ Grubu da Türkiye’yi Eurovision’da temsil etti. Toplam 36 puan alan şarkı 14. sıradaki yerini aldı.
Türkiye’nin 1986 yılına kadar en iyi derecesini bu şarkı getirdi. Halley şarkısı toplam 53 puan alarak 9. sırada yarışmayı bitirdi ve Türkiye ilk 10’a girmeyi başardı.
Halley şarkısı ile elde edilen başarı 1987 yılında bir kez daha dibe çakaldı. Şarkım Sevgi Üstüne parçası hiç puan alamadan 22. sırada yarışmayı sonlandırdı.
MFÖ yoğun istek üzerine bir kez daha Eurovision’a katıldı. Bu sefer Sufi şarkısını seslendirdi. Toplam 37 puan alan MFÖ 15. sıraya kadar yükseldi.
MFÖ’nün ardından yarışmaya Pan Grubu katıldı ve istenilen sonuç ne yazık ki yine gelmedi. Bana Bana şarkısı toplam 5 puanla 21. sırada yerini aldı.
Kayahan’ın Eurovision şarkısı Türkiye’de bir hit haline geldi ancak yarışmada bu kadar ilgiyle karşılanmadı. Toplam 21 puan alan Gözlerinin Hapsindeyim şarkısı 17. sırada yarışmayı bitirdi.
Semiha Yankı’nın Seninle Bir Dakika şarkısından sonra İzel, Reyhan ve Can Grubu İki Dakika şarkısıyla şansını denedi. Toplam 44 pan alan şarkı 12. sırada yarışmayı bitirdi.
Ünlü isimlerden sonra TRT yarışma stratejesini değiştirdi ve daha az bilinen bir isimle katılma kararı aldı. Yaz Bitti şarkısı toplam 17 puanla 19. sırada yer alabildi.
Bir önceki yılda edindiği politikası devam ettiren TRT 1993 yılında Burak Aydos ile Türkiye adına yarışmaya katıldı. Esmer Yarim şarkısı toplam 10 puanla yarışmayı 21. sırada bitirdi.
Yıllar boyunca gelen kötü derecelerden sonra TRT 1994 yılında yarışmaya katılmama kararı verdi. Yoğun istek üzerine 1 yıl sonra yeniden Türkiye Eurovision sahnesinden bou gösterdi. Sev şarkısı toplam 21 puanla 16. sırada yerini aldı.
Şebnem Paker’in seslendirdiği Beşinci Mevsim şarkısı toplam 57 puanla 12. sırada yarışmayı bitirdi.
Şebnem Paker, MFÖ’nün ardından ikinci kez Eurovison’a ikinci kez katılan isim oldu. 1996 yılında ortalama bir derece alan Şebnem Paker’in Dinle şarkısı toplam 121 puan alarak 3. derecede yer aldı. Bu Türkiye’nin Eurovision’daki en yüksek derecesini elde etti.
Unutamazsın şarkısı toplam 25 puan alarak 14. sırada yer alarak ortalama bir dereceyle yarışmayı bitirdi.
Dön Artık şarkısı toplam 21 puan aldı ve yarışmayı 16. sırada bitirdi.
Eurovusion yarışmasında ilk kez Türkiye İngilizce bir şarkıyla katıldı. Yorgunum Anla şarkısı İngilizce Türkçe karışık olarak toplam 59 puanla 10. sırada yerini aldı.
Sevgiliye Son şarkısı toplam 41 puan alarak 11. sırada yarışmayı sona erdirdi.
Leylaklar Soldu Kalbinde şarkısı toplam 29 puan toplayarak 16.. sırada yarşmayı bitirdi.
Türkiye’nin ilk biricincliğ bu şarkı ile geldi. Türkiye’de birinciliğin ardından adeta bir bayran havası esti. Sertab Erener toplam 167 puan alarak yarışmayı şampiyon olarak tamamladı.
Sertab Erener’in birinciliğinden sonra Türkiye’de yapılan yarışmaya Athena katıldı. Toplam 195 puan alan For Real şarkısı 4. olarak yarışmayı tamamladı.
Rimi Rimi Ley şarkısı toplam 92 puanla yarışmayı 13. sırada bitirdi. Türkiye’nin ilk 10’a girme başarısı bu şarkı ile sona erdi.
Süper Star şarkısından oldukça ümitli olan Türkiye, toplam 91 puanla 11. sırada yerini aldı.
Kenan Doğulu’nun Eurovision’a katılacağının duyurulmasından sonra Türkiye büyük bir heyecan yaşadı. İngilizce olarak seslendirilen şarkı toplam 163 puan alarak 4. sırada yarışmayı bitirdi.
Deli şarkısı uzun zaman sonra ilk kez Türkçe seslendirilen şarkı olarak karşımıza çıktı. Toplam 138 puan alan şarkı 7. sırada yarışmayı sona erdirdi.
Hadise’nin Düm Tek Tek şarkısı toplam 177 puan alarak yarışmayı 4. olarak bitirdi. Hadise’nin sahne performansı uzun bir süre sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.
Sertab Erener’in başarısından sonra Manga, Eurovision’daki en iyi dereceyi Türkiye’ye getirdi. Toplam 170 puan alan Manga, 2.olarak yarışmadan ayrıldı.
Yüksek Sadakat Grubu’nun performansı ve şarkısı ne yazık ki bütük hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Türkiye bu şarkıdan sonra finale yükselemedi ve yarışmada puanlamaya dahil olamadı.
Can Bonomo son Eurovision temsilcisi olarak biliniyor. Çünkü Türkiye bu seneden sonra bir daha yarışmaya katılmadı. Can Bonomo’nun şarkısı toplam 112 puan alarak 7. sıraya yerleşti.
BONUS: 2004 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması Abdi İpekçi Arena’da gerçekleştirildi. Programın sunuculuğunu Meltem Cumbul ve Korhan Abay sundu. Eurovision denildiğinde aklınıza bir ses geldiğine eminiz. İşte bu ses Bülend Özveren’e aittir. Bülend Özveren’in sesinden Eurovision dinlemeyi ve bu coşkuyu hissetmeyi özlemediniz mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum