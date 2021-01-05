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Z kuşağının bilmediği bir döneme damga vuran Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye yıllar içerisinde neler yaptı?

Seray Üstün Seray Üstün 05.01.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Z kuşağının bilmediği bir döneme damga vuran Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye yıllar içerisinde neler yaptı?

8 yıllık Eurovision hasretine bir nebzede olsan son veriyoruz. Eurovision Şarkı Yarışması, Avrupa Yayın Birliği üyesi ülkelerin katılımıyla 1956 yılından bu yana gerçekleştirilen görsel bir şölendir. Milli maç duygusuyla yıllarca izlediğiniz Eurovision günlerini bir kez daha düşünün. Aylar öncesinde başlayan seçmeler ve şarkının belirlenmesinden sonra yapılan yorumlar... 2013 yılından bu yana uzak olduğunuz bu heyecanı sizler için derledik. İşte karşınızda Türkiye’nin Eurovision macerası...

Türkiye’nin Eurovision macerası 1975 yılında başladı. Türkiye 2013 yılından itibaren bu yarışmanın heyecanından uzak. 2013 yılında TRT, kurallarda yapılan değişiklikler ve politik oylamaları sebep göstererek Malmö'de gerçekleştirilecek yarışmadan çekildiğini bildirmiştir. Türkiye, 2013 yılından beri yarışmaya katılmamaktadır. Ancak Türkiye’nin Eurovision serüveninde birçok ünlü isim yer aldı. Milli duyguların arşa çıktığı hatta “Asın bayrakları” dedirten bu görsel şölende Türkiye ortalama dereceler alırken Sertab Erener’in birinciliği adeta ilaç gibi geldi. Sizler için Türkiye’nin Eurovision yıllarını derledik.

SEMİHA YANKI- SENİNLE BİR DAKİKA (1975)

semiha yankı

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk defa 1975 yılında katıldı. Elemeler aylarca sürmüş, televizyonlar günlerce yarışan şarkıları dinletmişti. Nihayetinde Semiha Yankı'nın seslendirdiği "Seninle Bir Dakika" Eurovision'da yarışan ilk şarkı olmuştur. Semiha Yankı’nın seslendirdiği Seninle Bir Dakika Şarkısı toplam 3 puan alarak yarışmayı 19. sırada tamamlamıştır.

NİLÜFER VE GRUP NAZAR- SEVİNCE (1978)

nilüfer

1976 ve 1977'den sonra Türkiye yarışmaya 1978'de ikinci defa katıldı. Sevince şarkısı ise toplam 2 puan alarak yarışmayı 18. sırada bitirmiştir.

MARIA RITA EPİK VE 21. PERON- SEVİYORUM (1979)

maria

Seviyorum şarkısı ile yarışmaya katılan Türkiye 1979'da son anda yarışmadan çekildi. 

AJDA PEKKAN-PETROL (1980)

ajda pekkan

Süperstar Ajda Pekkan’ın seslendirdiği Petrol şarkısı toplam 23 puan alarak yarışmayı 15. sırada sonlandırdı.

MODERN FOLK ÜÇLÜSÜ VE AYŞEGÜL ALDİNÇ- DÖNME DOLAP (1981)

MODERN FOLK ÜÇLÜSÜ VE AYŞEGÜL ALDİNÇ

Dönme Dolap şarkısı da Eurovision’da ortalama bir derece aldı. Toplam 9 puan alan şarkı 18. sırada yarışmayı bitirdi.

NECO- HANİ (1982)

neco

Taverna müziğinin sevilen ismi Neco’nun katıldığı yarışmada Hani şarkısı 20 puan toplayarak15. sırada ayrıldı.

ÇETİN ALP VE KISA DALGA- OPERA (1983)

ÇETİN ALP VE KISA DALGA

Opera şarkısı beklenen performansı göstermedi ve hiç puan alamadan yarışmayı son sırada bitirdi.

BEŞ YIL ÖNCE ON YIL SONRA- HALAY (1984)

BEŞ YIL ÖNCE ON YIL SONRA

Halay şarkısı ortalama bir derece alarak Türkiye’yi Eurovision’da temsil etti. Toplam 37 puan alan şarkı 12. sırada yarışmadan ayrıldı.

MFÖ- DİDAY DİDAY DAY (1985)

mfö

Mazhar, Fuat ve Özkan’dan oluşan MFÖ Grubu da Türkiye’yi Eurovision’da temsil etti. Toplam 36 puan alan şarkı 14. sıradaki yerini aldı.

KLİPS VE ONLAR- HALLEY (1986)

klips

Türkiye’nin 1986 yılına kadar en iyi derecesini bu şarkı getirdi. Halley şarkısı toplam 53 puan alarak 9. sırada yarışmayı bitirdi ve Türkiye ilk 10’a girmeyi başardı.

SEYYAL TANER VE GRUP LOKOMOTİF- ŞARKIM SEVGİ ÜSTÜNE ( 1987)

seyyal taner

Halley şarkısı ile elde edilen başarı 1987 yılında bir kez daha dibe çakaldı. Şarkım Sevgi Üstüne parçası hiç puan alamadan 22. sırada yarışmayı sonlandırdı.

MFÖ- SUFİ (1988)

mfö2

MFÖ yoğun istek üzerine bir kez daha Eurovision’a katıldı. Bu sefer Sufi şarkısını seslendirdi. Toplam 37 puan alan MFÖ 15. sıraya kadar yükseldi.

PAN- BANA BANA (1989)

pan

MFÖ’nün ardından yarışmaya Pan Grubu katıldı ve istenilen sonuç ne yazık ki yine gelmedi. Bana Bana şarkısı toplam 5 puanla 21. sırada yerini aldı.

KAYAHAN- GÖZLERİNİN HAPSİNDEYİM (1990)

kayahan

Kayahan’ın Eurovision şarkısı Türkiye’de bir hit haline geldi ancak yarışmada bu kadar ilgiyle karşılanmadı. Toplam 21 puan alan Gözlerinin Hapsindeyim şarkısı 17. sırada yarışmayı bitirdi.

İZEL, REYHAN VE CAN- İKİ DAKİKA (1991)

İZEL, REYHAN VE CAN

Semiha Yankı’nın Seninle Bir Dakika şarkısından sonra İzel, Reyhan ve Can Grubu İki Dakika şarkısıyla şansını denedi. Toplam 44 pan alan şarkı 12. sırada yarışmayı bitirdi.

AYLİN VATANKOŞ- YAZ BİTTİ (1992)

AYLİN VATANKOŞ

Ünlü isimlerden sonra TRT yarışma stratejesini değiştirdi ve daha az bilinen bir isimle katılma kararı aldı. Yaz Bitti şarkısı toplam 17 puanla 19. sırada yer alabildi.

BURAK AYDOS- ESMER YARİM (1993)

burak aydos

Bir önceki yılda edindiği politikası devam ettiren TRT 1993 yılında Burak Aydos ile Türkiye adına yarışmaya katıldı. Esmer Yarim şarkısı toplam 10 puanla yarışmayı 21. sırada bitirdi.

ARZU ECE- SEV (1995)

arzu ece

Yıllar boyunca gelen kötü derecelerden sonra TRT 1994 yılında yarışmaya katılmama kararı verdi. Yoğun istek üzerine 1 yıl sonra yeniden Türkiye Eurovision sahnesinden bou gösterdi. Sev şarkısı toplam 21 puanla 16. sırada yerini aldı.

ŞEBNEM PAKER- BEŞİNCİ MEVSİM (1996)

şebnem paker

Şebnem Paker’in seslendirdiği Beşinci Mevsim şarkısı toplam 57 puanla 12. sırada yarışmayı bitirdi.

ŞEBNEM PAKER VE GRUP ETNİK- DİNLE (1997)

şebnem paker2

Şebnem Paker, MFÖ’nün ardından ikinci kez Eurovison’a ikinci kez katılan isim oldu. 1996 yılında ortalama bir derece alan Şebnem Paker’in Dinle şarkısı toplam 121 puan alarak 3. derecede yer aldı. Bu Türkiye’nin Eurovision’daki en yüksek derecesini elde etti.

TÜZMEN- UNUTAMAZSIN (1998)

tüzmen

Unutamazsın şarkısı toplam 25 puan alarak 14. sırada yer alarak ortalama bir dereceyle yarışmayı bitirdi.

TUBA ÖNAL VE GRUP MİSTİK- DÖN ARTIK (1999)

TUBA ÖNAL VE GRUP MİSTİK

Dön Artık şarkısı toplam 21 puan aldı ve yarışmayı 16. sırada bitirdi.

PINAR AYHAN VE GRUP SOS- YORGUNUM ANLA (2000)

PINAR AYHAN VE GRUP SOS

Eurovusion yarışmasında ilk kez Türkiye İngilizce bir şarkıyla katıldı. Yorgunum Anla şarkısı İngilizce Türkçe karışık olarak toplam 59 puanla 10. sırada yerini aldı.

SEDAT YÜCE- SEVGİLİYE SON (2001)

SEDAT YÜCE

Sevgiliye Son şarkısı toplam 41 puan alarak 11. sırada yarışmayı sona erdirdi.

BUKET BENGİSU VE GRUP SAFİR- LEYLAKLAR SOLDU KALBİNDE (2002)

BUKET BENGİSU VE GRUP SAFİR-

Leylaklar Soldu Kalbinde şarkısı toplam 29 puan toplayarak 16.. sırada yarşmayı bitirdi.

SERTAB ERENER- EVERYWAY THAT I CAN (2003)

sertab erener

Türkiye’nin ilk biricincliğ bu şarkı ile geldi. Türkiye’de birinciliğin ardından adeta bir bayran havası esti. Sertab Erener toplam 167 puan alarak yarışmayı şampiyon olarak tamamladı.

ATHENA- FOR REAL (2004)

athena

Sertab Erener’in birinciliğinden sonra Türkiye’de yapılan yarışmaya Athena katıldı. Toplam 195 puan alan For Real şarkısı 4. olarak yarışmayı tamamladı.

GÜLSEREN- RİMİ RİMİ LEY (2005)

gülseren

Rimi Rimi Ley şarkısı toplam 92 puanla yarışmayı 13. sırada bitirdi. Türkiye’nin ilk 10’a girme başarısı bu şarkı ile sona erdi.

SİBEL TÜZÜN- SUPER STAR (2006)

sibel tüzün

Süper Star şarkısından oldukça ümitli olan Türkiye, toplam 91 puanla 11. sırada yerini aldı.

KENAN DOĞULU- SHAKE IT UP ŞEKERİM (2007)

kenan doğulu

Kenan Doğulu’nun Eurovision’a katılacağının duyurulmasından sonra Türkiye büyük bir heyecan yaşadı. İngilizce olarak seslendirilen şarkı toplam 163 puan alarak 4. sırada yarışmayı bitirdi.

MOR VE ÖTESİ- DELİ (2008)

mor ve ötesi

Deli şarkısı uzun zaman sonra ilk kez Türkçe seslendirilen şarkı olarak karşımıza çıktı. Toplam 138 puan alan şarkı 7. sırada yarışmayı sona erdirdi.

HADİSE- DÜM TEK TEK (2009)

hadise

Hadise’nin Düm Tek Tek şarkısı toplam 177 puan alarak yarışmayı 4. olarak bitirdi. Hadise’nin sahne performansı uzun bir süre sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.

MANGA- WE COULD BE THE SAME (2010)

manga

Sertab Erener’in başarısından sonra Manga, Eurovision’daki en iyi dereceyi Türkiye’ye getirdi. Toplam 170 puan alan Manga, 2.olarak yarışmadan ayrıldı.

YÜKSEK SADAKAT- LIVE IT UP (2011)

yüksek sadakat

Yüksek Sadakat Grubu’nun performansı ve şarkısı ne yazık ki bütük hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Türkiye bu şarkıdan sonra finale yükselemedi ve yarışmada puanlamaya dahil olamadı.

CAN BONOMO- LOVE ME BACK (2013)

can bonomo

Can Bonomo son Eurovision temsilcisi olarak biliniyor. Çünkü Türkiye bu seneden sonra bir daha yarışmaya katılmadı. Can Bonomo’nun şarkısı toplam 112 puan alarak 7. sıraya yerleşti.

BONUS: 2004 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması Abdi İpekçi Arena’da gerçekleştirildi. Programın sunuculuğunu Meltem Cumbul ve Korhan Abay sundu. Eurovision denildiğinde aklınıza bir ses geldiğine eminiz. İşte bu ses Bülend Özveren’e aittir. Bülend Özveren’in sesinden Eurovision dinlemeyi ve bu coşkuyu hissetmeyi özlemediniz mi?

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