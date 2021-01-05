Z kuşağının bilmediği bir döneme damga vuran Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye yıllar içerisinde neler yaptı?

Türkiye’nin Eurovision macerası 1975 yılında başladı. Türkiye 2013 yılından itibaren bu yarışmanın heyecanından uzak. 2013 yılında TRT, kurallarda yapılan değişiklikler ve politik oylamaları sebep göstererek Malmö'de gerçekleştirilecek yarışmadan çekildiğini bildirmiştir. Türkiye, 2013 yılından beri yarışmaya katılmamaktadır. Ancak Türkiye’nin Eurovision serüveninde birçok ünlü isim yer aldı. Milli duyguların arşa çıktığı hatta “Asın bayrakları” dedirten bu görsel şölende Türkiye ortalama dereceler alırken Sertab Erener’in birinciliği adeta ilaç gibi geldi. Sizler için Türkiye’nin Eurovision yıllarını derledik. SEMİHA YANKI- SENİNLE BİR DAKİKA (1975) Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk defa 1975 yılında katıldı. Elemeler aylarca sürmüş, televizyonlar günlerce yarışan şarkıları dinletmişti. Nihayetinde Semiha Yankı'nın seslendirdiği "Seninle Bir Dakika" Eurovision'da yarışan ilk şarkı olmuştur. Semiha Yankı’nın seslendirdiği Seninle Bir Dakika Şarkısı toplam 3 puan alarak yarışmayı 19. sırada tamamlamıştır. NİLÜFER VE GRUP NAZAR- SEVİNCE (1978) 1976 ve 1977'den sonra Türkiye yarışmaya 1978'de ikinci defa katıldı. Sevince şarkısı ise toplam 2 puan alarak yarışmayı 18. sırada bitirmiştir.

MARIA RITA EPİK VE 21. PERON- SEVİYORUM (1979) Seviyorum şarkısı ile yarışmaya katılan Türkiye 1979'da son anda yarışmadan çekildi. AJDA PEKKAN-PETROL (1980) Süperstar Ajda Pekkan’ın seslendirdiği Petrol şarkısı toplam 23 puan alarak yarışmayı 15. sırada sonlandırdı. MODERN FOLK ÜÇLÜSÜ VE AYŞEGÜL ALDİNÇ- DÖNME DOLAP (1981) Dönme Dolap şarkısı da Eurovision’da ortalama bir derece aldı. Toplam 9 puan alan şarkı 18. sırada yarışmayı bitirdi. NECO- HANİ (1982) Taverna müziğinin sevilen ismi Neco’nun katıldığı yarışmada Hani şarkısı 20 puan toplayarak15. sırada ayrıldı. ÇETİN ALP VE KISA DALGA- OPERA (1983) Opera şarkısı beklenen performansı göstermedi ve hiç puan alamadan yarışmayı son sırada bitirdi. BEŞ YIL ÖNCE ON YIL SONRA- HALAY (1984) Halay şarkısı ortalama bir derece alarak Türkiye’yi Eurovision’da temsil etti. Toplam 37 puan alan şarkı 12. sırada yarışmadan ayrıldı. MFÖ- DİDAY DİDAY DAY (1985) Mazhar, Fuat ve Özkan’dan oluşan MFÖ Grubu da Türkiye’yi Eurovision’da temsil etti. Toplam 36 puan alan şarkı 14. sıradaki yerini aldı. KLİPS VE ONLAR- HALLEY (1986) Türkiye’nin 1986 yılına kadar en iyi derecesini bu şarkı getirdi. Halley şarkısı toplam 53 puan alarak 9. sırada yarışmayı bitirdi ve Türkiye ilk 10’a girmeyi başardı. SEYYAL TANER VE GRUP LOKOMOTİF- ŞARKIM SEVGİ ÜSTÜNE ( 1987) Halley şarkısı ile elde edilen başarı 1987 yılında bir kez daha dibe çakaldı. Şarkım Sevgi Üstüne parçası hiç puan alamadan 22. sırada yarışmayı sonlandırdı.

MFÖ- SUFİ (1988) MFÖ yoğun istek üzerine bir kez daha Eurovision’a katıldı. Bu sefer Sufi şarkısını seslendirdi. Toplam 37 puan alan MFÖ 15. sıraya kadar yükseldi. PAN- BANA BANA (1989) MFÖ’nün ardından yarışmaya Pan Grubu katıldı ve istenilen sonuç ne yazık ki yine gelmedi. Bana Bana şarkısı toplam 5 puanla 21. sırada yerini aldı. KAYAHAN- GÖZLERİNİN HAPSİNDEYİM (1990) Kayahan’ın Eurovision şarkısı Türkiye’de bir hit haline geldi ancak yarışmada bu kadar ilgiyle karşılanmadı. Toplam 21 puan alan Gözlerinin Hapsindeyim şarkısı 17. sırada yarışmayı bitirdi. İZEL, REYHAN VE CAN- İKİ DAKİKA (1991) Semiha Yankı’nın Seninle Bir Dakika şarkısından sonra İzel, Reyhan ve Can Grubu İki Dakika şarkısıyla şansını denedi. Toplam 44 pan alan şarkı 12. sırada yarışmayı bitirdi. AYLİN VATANKOŞ- YAZ BİTTİ (1992) Ünlü isimlerden sonra TRT yarışma stratejesini değiştirdi ve daha az bilinen bir isimle katılma kararı aldı. Yaz Bitti şarkısı toplam 17 puanla 19. sırada yer alabildi. BURAK AYDOS- ESMER YARİM (1993) Bir önceki yılda edindiği politikası devam ettiren TRT 1993 yılında Burak Aydos ile Türkiye adına yarışmaya katıldı. Esmer Yarim şarkısı toplam 10 puanla yarışmayı 21. sırada bitirdi.

ARZU ECE- SEV (1995) Yıllar boyunca gelen kötü derecelerden sonra TRT 1994 yılında yarışmaya katılmama kararı verdi. Yoğun istek üzerine 1 yıl sonra yeniden Türkiye Eurovision sahnesinden bou gösterdi. Sev şarkısı toplam 21 puanla 16. sırada yerini aldı. ŞEBNEM PAKER- BEŞİNCİ MEVSİM (1996) Şebnem Paker’in seslendirdiği Beşinci Mevsim şarkısı toplam 57 puanla 12. sırada yarışmayı bitirdi. ŞEBNEM PAKER VE GRUP ETNİK- DİNLE (1997) Şebnem Paker, MFÖ’nün ardından ikinci kez Eurovison’a ikinci kez katılan isim oldu. 1996 yılında ortalama bir derece alan Şebnem Paker’in Dinle şarkısı toplam 121 puan alarak 3. derecede yer aldı. Bu Türkiye’nin Eurovision’daki en yüksek derecesini elde etti. TÜZMEN- UNUTAMAZSIN (1998) Unutamazsın şarkısı toplam 25 puan alarak 14. sırada yer alarak ortalama bir dereceyle yarışmayı bitirdi. TUBA ÖNAL VE GRUP MİSTİK- DÖN ARTIK (1999) Dön Artık şarkısı toplam 21 puan aldı ve yarışmayı 16. sırada bitirdi. PINAR AYHAN VE GRUP SOS- YORGUNUM ANLA (2000) Eurovusion yarışmasında ilk kez Türkiye İngilizce bir şarkıyla katıldı. Yorgunum Anla şarkısı İngilizce Türkçe karışık olarak toplam 59 puanla 10. sırada yerini aldı. SEDAT YÜCE- SEVGİLİYE SON (2001) Sevgiliye Son şarkısı toplam 41 puan alarak 11. sırada yarışmayı sona erdirdi.