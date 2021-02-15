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Zack Snyder's Justice League'in kötü adamı ortaya çıktı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 15.02.2021 09:00 | Son Güncelleme:
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Zack Snyder's Justice League'in kötü adamı ortaya çıktı

HBO Max’te yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'den yeni bir fragman daha yayınlandı. Zack Snyder's Justice League, 18 Mart'ta HBO Max üzerinden 4 saatlik bir film olarak yayınlanacak.

2017 yılında yaşanan talihsiz bir olay sonrasında yönetmen değişikliği yaşayan DC’nin aynı adlı çizgi romanının film uyarlaması maalesef beklentilerin altında kaldı. Merakla beklenen Zack Snyder's Justice League'den yeni bir fragman yayınlandı. Fragman, Adalet Birliği'yle, filmin ilk kurgusunda yer almayan ve ana kötü adamı olması amaçlanan Darkseid (Ray Porter) arasındaki destansı bir savaşı sunuyor.

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Zack Snyder's Justice League'de orijinal filmden olmayan yaklaşık 2.5 saatlik görüntü ve orijinal filmde bulunmayan karakterler bulunacak. Filmin daha karanlık bir tarafı olacağı biliniyor ve son açıklamaya göre filmde yersiz şakalar da olmayacak. Zack Snyder's Justice League, 18 Mart'ta HBO Max üzerinden 4 saatlik bir film olarak yayınlanacak.

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