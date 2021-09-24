Zafer Algöz'den Serdar Ortaç'a sert tepki

Şarkıcı Serdar Ortaç, Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş için sahnede söylediği sözlerle tepki çekmişti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yapan oyuncu Zafer Algöz, Ortaç'a sert ifadelerle yüklendi. Algöz açıklamasında "Serdar Ortaç kim be? Beşiktaş taraftarı böyle ufak işlerle uğraşmasın. İşimize bakalım. Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Salı akşamı oynanan Beşiktaş ile Adana Demirspor maçı 3-3 bitti. Şarkıcı Serdar Ortaç, maçın ardından sahne aldığı mekanda şarkısını yarıda bıraktı ve Adana Demirspor’un son dakikada attığı golü yorumladı.

Ortaç, argo bir hareket eşliğinde şu sözleri sarfetti: “Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s..tı. O yüzden onun için zıplayacağız. Bravo Adana!”

Beşiktaşlı taraftarların sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdiği Ortaç hakkında Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada da yargıya gidileceği belirtilerek, “Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır” denildi.

