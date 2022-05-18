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Zafer Algöz kimdir, neden gündem oldu? Zafer Algöz aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

18.05.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erşan Kuneri ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan kullanıcıya oyuncu Zafer Algöz yanıt verdi. Gelişme sonrası Algöz'ün verdiği yanıt olay oldu ve Twitter'da saatlerce gündemde kaldı. Algöz'ün hayatı ve memleketi gibi konuların yanında, olayın ayrıntıları da merak ediliyor. Peki Zafer Algöz kimdir, neden gündem oldu? İşte hayatı ve merak edilenler...

Zafer Algöz kimdir, neden gündem oldu? Zafer Algöz aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanan Zafer Algöz, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmlerde oynadı.

Zafer Algöz sosyal medyada kullanıcılara verdiği cevapla gündeme oturdu.

ZAFER ALGÖZ NEDEN GÜNDEM OLDU?

Twitter'da bir kullanıcı Erşan Kuneri'yi çok beğendiğini belirterek, "Gibi" dizisine benzettiğini söyledi. Yapımda rol alan Zafer Algöz de bu izleyiciye "Gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını verdi.

Başka bir kullanıcı da bu yanıtın altına "Zafer Abi bu işin uzmanı sensin ama seyirci olarak söylüyorum Gibi başka bir şey. Keşke sen ve Cem Abi Gibi'de bir bölüm de olsa oynasanız. Off ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek. " yazdı. Zafer Algöz de bu kullanıcıya "Feyyaz Yiğit komedisi mi" yanıtını verdi.

Başka bir Twitter kullanıcısı bu sözler üzerine "Sevgili Zafer Abi, kıyaslamak yerine ayrı kulvarlarda görmek daha doğru olurmuydu acaba. Bir de Gibi ekibinin de duayen bir abisi olarak daha yapıcı bir yorumun hoş olurdu diye düşünmeden edemedim. Seviliyorsun abicim, saygılar" yorumunda bulundu.

Zafer Algöz bu yanıta "Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki" sözleriyle cevap verdi.

ZAFER ALGÖZ'ÜN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Üç Kuruş - 2021-2022

İlginç Bazı Olaylar - 2021

Tutunamayanlar - 2020

Muhteşem İkili - 2018

Görevimiz Tatil - 2018

Arif V 216 - 2018

Deli Aşk - 2017

Karakomik Filmler 2 - 2020

Karakomik Filmler - 2019

Börü (film) - 2018

Börü (dizi) - 2018

Bir Deli Sevda - 2017

Hayatımın Aşkı - 2016

Yok Artık 2 - 2016

Kaçma Birader - 2016

Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015

Tut Sözünü - 2015

Küçük Ağa - 2015

Pek Yakında - 2014

Beni Böyle Sev - 2014

Mihrap Yerinde - 2014

İntikam - 2013

Sultan - 2012

Uzun Hikâye - 2012

İbreti Ailem - 2012

Mor Menekşeler - 2011

Dedemin İnsanları - 2011

Leyla ile Mecnun - 2011

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011-2012 - Abi

Mükemmel Çift - 2010

Yahşi Batı - 2010

Komşu Komşu - 1997

Ağır Roman - 1997

Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)

Oğlum Adam Olacak - 1995

Saygılar Bizden - 1992

Umut - 2009

A.R.O.G - 2008[3]

Cumhur Cemaat - 2007

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2009

Hasret - 2006

Umut Adası - 2006

Sınav - 2006

Kapıları Açmak - 2005

O Şimdi Mahkum - 2005

Çınaraltı - 2003

Esir Şehrin İnsanları - 2003

Cesur Kuşku - 2001

Evdeki Hesap - 2000

Duruşma - 1999

Salkım Hanımın Taneleri - 1999[4]

Utanmaz Adam - 1998


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Zafer Algöz
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