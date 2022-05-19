Zafer Algöz neden gündemde? Zafer Algöz Feyyaz Yiğit'e ne dedi? Zafer Algöz kimdir? Zafer Algöz kaç yaşında ve nerelidir?

Zafer Algöz bilindiği gibi en son Erşan Kuneri adlı yapımda rol aldı. Erşan Kuneri ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan kullanıcıya Zafer Algöz dikkat çeken cevaplar verdi. Bu olay sonrası Zafer Algöz'ün yorumu sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edilen o yorum ve dahası...
Twitter'da bir kullanıcı Erşan Kuneri'yi çok beğendiğini belirterek, "Gibi" dizisine benzettiğini söyledi.
Yapımda rol alan Zafer Algöz de bu izleyiciye "Gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını verdi.
Başka bir kullanıcı da bu yanıtın altına "Zafer Abi bu işin uzmanı sensin ama seyirci olarak söylüyorum Gibi başka bir şey. Keşke sen ve Cem Abi Gibi'de bir bölüm de olsa oynasanız. Off ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek. " yazdı.
Zafer Algöz de bu kullanıcıya "Feyyaz Yiğit komedisi mi" yanıtını verdi.
Başka bir Twitter kullanıcısı bu sözler üzerine "Sevgili Zafer Abi, kıyaslamak yerine ayrı kulvarlarda görmek daha doğru olurmuydu acaba. Bir de Gibi ekibinin de duayen bir abisi olarak daha yapıcı bir yorumun hoş olurdu diye düşünmeden edemedim. Seviliyorsun abicim, saygılar" yorumunda bulundu.
Zafer Algöz bu yanıta "Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki" sözleriyle cevap verdi.
Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961 tarihinde Kars'ta doğdu. Başarılı oyuncu, 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda açılan Gençlik Kursları'nda tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.
Mezun olduktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı. 1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na geçiş yapan Zafer Algöz, birçok oyun, dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.
Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirdi.
Algöz, eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlıyor ve, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkıyor.
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