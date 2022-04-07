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Zafer Algöz'ün zam sitemi! "Otoparklarda iki saatlik park ücretine..."

07.04.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yahşi Batı, Pek Yakında gibi yapımlarda rol alan Zafer Algöz zamların ardından sitem etti. Zafer Algöz, bundan sonra otomobilini kullanmayacağını söyledi. Algöz otoparklarda iki saatlik park ücretine 100 lira istendiğini de sözlerine ekledi.

Zafer Algöz'ün zam sitemi! "Otoparklarda iki saatlik park ücretine..."

Zafer Algöz artan zamlardan sonra otomobilini kullanmayacağını söyledi. Oyuncu Zafer Algöz, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Elindeki araç muayene evraklarıyla görüntülenen Algöz, otoparklarda iki saatlik park ücretine 100 lira istendiğini ve bu nedenle artık aracıyla İstanbul trafiğine çıkmadığını söyledi.

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"NEDEN ARABA KULLANAYIM"

Snob Magazin'in haberine göre; Algöz, "Araç muayene gittik, yanlışlıkla başına bir rakamı yazmayı unutmuşlar bir hata yüzünden üç gündür uğraşıyorum. Ben genelde pek araba kullanmam, İstanbul'da kullanmak belalı iş, aldığın zaman bela alıyorsun. Nereye park edeceksin, kime bırakacaksın? Park ediyorsun iki saat duruyorsun adam diyor 'Yüz lira ver' diyor. Ben o zaman taksiyle gider gelirim, niye otoparka para vereyim?" diye konuştu.

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Zafer Algöz
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