zahide yetiş anne oldu

Karnı burnundayken bile programını sunmaya devam eden Zahide Yetiş, izleyenleriyle 9 ay boyunca bebeğiyle ilgili tüm gelişmeleri paylaşırken, son günlerine kadar çalışmaya devam etmişti.

HABERİ MÜGE ANLI VERDİ

Zahide Yetiş’in doğum haberini ilk duyuran Atv’de program yapan Müge Anlı oldu.

Müge Anlı, sezon arası verdiği programının son dakikalarında Zahide Yetiş’in doğuma gittiğini belirtti.

Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Zahide Yetiş, 3 kilo 900 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine 'Aras' adını verdi.

Zahide Yetiş ile Cem Arısoy 2014 yılında evlenmişti.

