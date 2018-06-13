Zahide Yetiş doğuma gün sayıyor! Özel fotoğraflar

'Zahide Yetiş'le' programının sunucusu Zahide Yetiş, 2014 yılında işadamı sevgilisi Cem Arısoy'la Paris'te evlenmişti.

Zahide Yetiş sunuculuğunu yaptığı 'Zahide Yetiş'le programında, "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim" sözleriyle hamile olduğunu açıklamıştı.

Yetiş doğumuna sayılı günler kala fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Eşi Cem Ersoy ile fotoğrafçı Dilan Polat'a poz veren Zahide Yetiş özel çekimleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar binlerce beğeni aldı.

Cem Ersoy ve Zahide Yetiş doğacak olan erkek çocuklarına Aras ismini verecek.



