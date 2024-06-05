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Zahide Yetiş'in programında canlı yayında babadan kızına şiddet! Bağırıp üstüne yürüdü, tokat attı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.06.2024 17:35
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Zahide Yetiş'in programında skandal olay! Programa konuk olan bir baba, canlı yayında kızına şiddet uyguladı. Zahide Yetiş ise o olayın ardından "Hayır. Ne yapıyorsunuz? Çıkarın. İstemiyorum sizi stüdyomda" diyerek tepki gösterdi.

Zahide Yetiş'in programında canlı yayında babadan kızına şiddet! Bağırıp üstüne yürüdü, tokat attı

Zahide Yetiş'in programında canlı yayında skandal anlar yaşandı. Bir baba, bağırarak kızının üstüne yürüdü ve tokat attı. O anlar saniye saniye ekranlara geldi.

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Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile 'Yeniden Başlasak' programında skandal bir olay meydana geldi. Programa konuk olan baba, önce paravanın arkasındaki adamın üstüne yürüyüp tepki gösterdi. Sonrasında stüdyo ekibinin dahil olmasıyla baba yeniden yerine getirildi.

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Ardından oturduğu yerden tekrar küfürler savurmaya başlayan baba, bu kez kızına doğru yönelip tokat attı. Yaşanan bu olaya Zahide Yetiş tepki gösterirken, babanın stüdyodan çıkarılmasını istedi.

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Zahide Yetiş şiddet
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