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Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında? Zahide Yetiş’in imaj değişikliği olay oldu! Son halini görenler tanıyamadı

13.10.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zahide Yetiş’in imaj değişikliği sosyal medyada gündem oldu. Sevilen isim Zahide Yetiş’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda saç modelini değiştirdiği görüldü. Yetiş’in takipçilerinin bir kısmı değişikliği beğenirken bir kısmı ise beğenmediğini dile getirdi. Peki,Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında? Zahide Yetiş’in imaj değişikliği olay oldu! Son halini görenler tanıyamadı

Zahide Yetiş’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Televizyon dünyasının sevilen ismi Zahide Yetiş’in imaj değişikliği yaptığını gören takipçileri fotoğrafları adeta yorum yağmuruna tuttu. Yetiş’e yapılan yorumlar arasında ‘Saçınız peruk gibi duruyor yüzünüz başka duruyor’, ‘Zahide hanımcım eski saç modeliniz daha güzeldi.Bu size hiç yakışmamış sevgiyle kalın.’ da bulunuyor.

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ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?
1979 yılında Viyana'da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Doktorum programıyla tanındı. ATV'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, Show TV'de hafta içi her sabah yayınlanan Zahide Yetiş'le programını sunmuştur. Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır. Engelli yazar Onur Ustaoğlu'nun yazdığı Hey! Biz de Buradayız isimli sesli kitaba seslendirme ve tanıtımda destek vermiştir.
Daha önce bir defa evlilik yapan ve boşanan Yetiş, halen iş adamı Cem Arısoy ile evlidir. Çiftin Aras adında bir oğulları vardır.
Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Zahide Yetiş'le Gelin Görün adlı yarışmayı sundu. 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Atv'de hafta içi her gün yayınlanan Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu üstlendi.

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