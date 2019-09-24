Zalim İstanbul 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz intihar mı edecek? Zalim İstanbul 12. son bölüm izle!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 12. bölümünde Nedim, yaşadıklarına daha fazla dayanamıyor ve hastanelik oluyor.

Cemre Nedim'e yapılanları kanıtlayabilmek için Nedim'in odasına kamera yerleştirmeye karar verir. Ancak yerleştirilen bu kameradaki bazı görüntüler Cemre'yi şaşırtır.

ŞENİZ İNTİHAR MI EDECEK? Zalim İstanbul 13. bölüm fragmanı da yayınlandı. Seher, Ceren'in söylediği tüm yalanları sonunda yakalar. Cemre'ye yaptığı haksızlığı anlayıp onu Nedim ile konuşturur. Ceren ise annesinin gazabıyla baş başa kalır.

Cenk, haksız yere memlekete gönderildiğini düşündüğü Cemre'yi, Agah Beyin adamlarının elinden alıp kendi dairesine yerleştirir. Cemre bu duruma itiraz etse de yapacağı bir şey olmaz. Cemre'nin İstanbul'da olduğu haberi Karaçay Köşküne ulaşır. Ortalık bir anda karışır. Agah Bey, Cemre'nin güvendiği oğlu Cenk tarafından gitmesine engel olduğunu öğrenmesi ise, öfkesini ikiye katlar. İlk kez,karısı Şeniz ile Cemre'yi uzaklaştırmanın planını yapar.

Cemre ise, Cenk'in bu hareketine anlam veremez. Korkak olarak nitelendirdiği Cenk'in kahramanlık gösterisi yaptığını düşünür. Fırsatını bulduğu sırada Cenk'in evinden kaçar. Mecburen kaldığı İstanbul'da iş aramaya başlar. Türkü barda bulduğu iş ile hayata tutunmaya çalışır. Huzurlu başlayan bu macera Ceren, annesi Seher ve Agah'ın parmağıyla tatsızlığa doğru yol almaya başlar.

Nedim'in, Cemre'nin İstanbul'da ve Cenk'in evinde kaldığını öğrenmesi onu çok mutsuz eder. Ceren'in davranışları ve Cenk ile ilgili öğrendiği bir gerçek onun hastanelik olmasına yetecek sinir krizini ateşler. Apar topar hastaneye kaldırılan Nedim yoğun bakıma alınır. Tedavisi bitip eve döndüğünde Ceren'in eziyeti kaldığı yerden devam eder; fakat, bu durumu gören birisi vardır...

