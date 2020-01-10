MAGAZİN
  4. Zalim İstanbul 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Agah büyük sırrı öğreniyor mu? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Agah büyük sırrı öğreniyor mu? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 10.01.2020 02:32 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un merakla beklenen 26. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde, Cenk'in, Nedim ile ilgili anlattıkları Karaçay Ailesini derinden etkiliyor. Agah ise köşkteki büyük sır perdesini aralamaya çalışıyor. Peki Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Zalim İstanbul 26. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 13 Ocak 2020 Pazartesi akşamı 26. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yılbaşı haftasında ekranlara ara veren Zalim İstanbul, bomba gibi bir bölümle ekrana geri dönüyor.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul dizisininn 13 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan 26. yeni bölümünde, geçmişle ilgili ikinci sır açığa mı çıkıyor?

Cenk'in, Nedim ile ilgili anlattıkları Karaçay Ailesini derinden etkiliyor. Agah Bey, bunca zamandır olan bitenden habersiz yaşamanın şoku ile etrafındakilerden şüphe duymaya başlıyor; özellikle de, karısı Şeniz'e karşı. Agah Bey, geçmişi deşmeye karar veriyor ve ilk iş Nedim ile konuşuyor. Saklanan başka bir sır var mı diye onu konuşturmaya çalışıyor.

Bu sırada Ceren'in eline koz olarak kullanabileceği Nedim'in ses kaydı geçiyor. Ceren, duyduklarının şaşkınlığını yaşar; çünkü kayıtta, Nedim’in babası ile yengesi Şeniz'in, Agah Beyi aldatmalarının itirafı bulunmaktadır. Ceren, duyduklarının şaşkınlığını yaşıyor. Ceren, Şeniz'i bitirmek istediğinden bu kozu ona karşı kullanacak mı? Agah Bey, köşkün üstündeki karabulut gibi duran sis perdesini kaldırmayı başarabilecek mi? Dört koldan gelen saldırılar karşısında Şeniz ne yapacak? Karaçay Ailesini nasıl bir durum bekliyor?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle pazartesi günü saat 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 25. bölümünde Cenk, Nedim'i pencereden attığını itiraf ediyor.

Şeniz, hem Ceren'i hem de Nedim'i aradan çıkartabilmek için kötü bir plan yapar. Plana göre Ceren, Nedim'in koynuna girecek ve onu zehirleyecek olan iksiri içirecektir. Sabah olduğunda Agah Bey ve ev halkı Nedim'in odasına girerler. Yatakta Ceren ve Nedim yatmaktadır. Şeniz, Nedim'in hala yaşadığını görünce büyük şaşkınlık yaşar. Planı tutmamıştır. Ceren, Şeniz'in oyununa gelmemiştir. Ceren, kendisini bir kez daha oyuna getiren Şeniz'den intikam almak için zehiri ona içirmeyi başarır. Şeniz'i ölümden sürpriz bir kişi kurtarır.

Bu sırada Nedim'in psikoloğu Oya, Agah Beyin talimatıyla aile terapisine başlar. Nedim'in düştüğü anı aile bireyleriyle canlandırmaya başlar. Cenk ve Nedim, geçmişte yaşananların etkisiyle kötü olurlar. Özellikle Cenk, suçlu olduğunu düşündüğü olayı tekrar yaşmanın verdiği travmayı yaşamaktadır. Terapinin ilerleyen anlarında tüm gerçekleri ifşa eder. Agah Bey ve odadakiler duydukları karşısında büyük şok yaşarlar...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Arka Sokaklar hayranlarına kötü haber!Arka Sokaklar hayranlarına kötü haber!
Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zalim İstanbul 26. yeni bölüm 2. fragmanı, zalim istanbul, zalim istanbul yeni bölüm ne zaman, Zalim İstanbul fragman,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zemheri 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Zemheri konusu nedir? Ne zaman başlıyor? İşte Zemheri yayın tarihi

Zemheri 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Zemheri konusu nedir? Ne zaman başlıyor? İşte Zemheri yayın tarihi

Arka Sokaklar 538. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar hayranlarına kötü haber!

Mucize Doktor 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Beren Gökyıldız, Mucize Doktor'da hangi rolde oynayacak?

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Tutunamayanlar 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Tutunamayanlar dizisi konusu nedir?

Tutunamayanlar yeni bölümden güldüren fragman!

Çukur 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Vartolu, Yamaç'ın babası İdris'i öldürdüğü görüntüleri izliyor

Çukur'dan bomba fragman! Vartolu gördükleri karşısında yıkılıyor

Alp Navruz'dan Zümdüranka imajı! Zümrüdüanka dizisi ne zaman başlıyor?

Alp Navruz'dan Zümdüranka imajı! Zümrüdüanka dizisi ne zaman başlıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.