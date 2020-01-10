Zalim İstanbul 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Agah büyük sırrı öğreniyor mu? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 13 Ocak 2020 Pazartesi akşamı 26. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yılbaşı haftasında ekranlara ara veren Zalim İstanbul, bomba gibi bir bölümle ekrana geri dönüyor.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul dizisininn 13 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan 26. yeni bölümünde, geçmişle ilgili ikinci sır açığa mı çıkıyor?

Cenk'in, Nedim ile ilgili anlattıkları Karaçay Ailesini derinden etkiliyor. Agah Bey, bunca zamandır olan bitenden habersiz yaşamanın şoku ile etrafındakilerden şüphe duymaya başlıyor; özellikle de, karısı Şeniz'e karşı. Agah Bey, geçmişi deşmeye karar veriyor ve ilk iş Nedim ile konuşuyor. Saklanan başka bir sır var mı diye onu konuşturmaya çalışıyor.

Bu sırada Ceren'in eline koz olarak kullanabileceği Nedim'in ses kaydı geçiyor. Ceren, duyduklarının şaşkınlığını yaşar; çünkü kayıtta, Nedim’in babası ile yengesi Şeniz'in, Agah Beyi aldatmalarının itirafı bulunmaktadır. Ceren, duyduklarının şaşkınlığını yaşıyor. Ceren, Şeniz'i bitirmek istediğinden bu kozu ona karşı kullanacak mı? Agah Bey, köşkün üstündeki karabulut gibi duran sis perdesini kaldırmayı başarabilecek mi? Dört koldan gelen saldırılar karşısında Şeniz ne yapacak? Karaçay Ailesini nasıl bir durum bekliyor?