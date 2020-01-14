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  4. Zalim İstanbul 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah, Şeniz'i köşkten kovuyor!

Zalim İstanbul 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah, Şeniz'i köşkten kovuyor!

DİZİ HABERLERİ  | 14.01.2020 03:49 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un merakla beklenen 27. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde, Agah gerçekleri öğrendikten sonra Şeniz'i köşkten kovuyor. Ceren ise Şeniz'in gitmesinin ardından köşkte hakimiyetini ilan ediyor. İşte Zalim İstanbul 27. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 20 Ocak 2020 Pazartesi akşamı 27. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Zalim İstanbul 27. yeni bölümde, Şeniz, Nedim'e savaş açıyor.

ŞENİZ KÖŞKTEN KOVULUYOR!

Karaçay mülklerine girişi yasaklanmıştır. Şeniz'e karşı oldukça öfkeli olan Agah tüm gemileri yakmıştır. Duruma anlam veremeyen Damla ise yaşananlardan dolayı Nedim'i suçlar. Annesinin eve geri döneceğini düşünmektedir.

Şeniz'in gitmesiyle eline geçen fırsatı değerlendiren Ceren, köşkte hanımlığını ilan eder. Şeniz'den intikamını aldığını düşünür. Ancak karşısında Damla'yı bulur.

Yaşadığı şokun ardından kendine gelen Şeniz savaş bayraklarını çıkartır. Nedim'den öcünü almaya kararlıdır. Bir şekilde o köşke geri dönecektir. Nedim, Şeniz'e bir uyarıda bulunur. Ancak karşısında intikam ateşiyle tutuşan bir kadın vardır.

Şeniz'in köşke dönmek için bir sonraki hamlesi ne olacak? Agah'ı ikna edebilecek mi?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 20 Ocak Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 26. bölümünde Cenk'in itirafı, köşkteki dengeleri al üst ediyor.

Cenk, itirafından sonra vicdan azabı çeker. Bu itiraf bile kalbini ve düşüncelerini rahatlatmamıştır. Babasının ve odadakilerin bakışları ona yük olmaya başlar. Bu sırada Cenk'in dikkatini kendilerini oda dışından izleyen korumanın silahı çeker. Herkesin dalgın olduğu bir anda harekete geçer ve silahı korumanın belinden almayı başarır. Herkesin korku dolu bakışları arasında silahı başına dayar. Bu azaptan kurtulmanın tek sonucu olarak kendisini öldürmek olduğunu düşünür. Agah ve diğerleri ne yapacaklarını şaşırırlar. Agah Bey, bir fırsatını bulur ve Cenk'in tetiğe basmadan silahı yakalar. Cenk ve Agah Bey boğuşurlar. Bu esnada sşlah patlar. Cenk vurulur ve hemen hastaneye yetiştirilir. Zor geçen ameliyat sonrası Cenk yoğun bakıma alınır. Agah Bey, bu olay ile gözlerini köşkteki saklı sırlara çevirir. Peşine düştüğü Şeniz ile ilgili önemli delillere ulaşır.

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