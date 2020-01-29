MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cenk ve Nedim kardeş olduğu ortaya çıktı!

Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cenk ve Nedim kardeş olduğu ortaya çıktı!

DİZİ HABERLERİ  | 29.01.2020 02:03 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul'un 29. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Karaçaylar'da her şeyi değiştirecek bir sır açığa çıkıyor. Tüm gemileri yakan Nedim, Agah'a karşı isyan bayrağını açıyor ve artık karşısında olduğunu söylüyor. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu yapılan DNA testinde ortaya çıkıyor. Kardeş olduklarının öğrenen Cenk ve Nedim şoke oluyor. Ortaya çıkan bu gerçek Karaçaylar için yeni bir dönemin başlangıcıdır. İşte Zalim İstanbul yen bölüm fragmanı ve konusu.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, Kanal D'de 3 Şubat Pazartesi akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu ortaya çıkıyor.

ZALİM İSTANBUL 29. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm gemileri yakan Nedim, Agah'ın karşısına geçip beklenen konuşmayı yapar. Artık onun yanında değil, karşısında olduğunu söyler. Karaçay Köşkü için sıkıntılı zamanlar devam etmektedir. Cenk'in Nedim'e karşı gittikçe yükselen öfkesi etrafındakileri de kasıp kavurur. Ancak ortaya çıkacak olan gerçek Cenk ve Nedim dahil herkesin hayatını onarılamaz bir şekilde değiştirecektir. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu yapılan DNA testinde ortaya çıkar. Gerçeği öğrenmek zorunda kalan Cemre ne yapacağını şaşırır. Üzerindeki bu yük artık ona ağır gelmektedir. Çareyi annesi Seher'e sığınmakta bulur.

CENK VE NEDİM KARDEŞ OLDUKLARINI ÖĞRENİYOR

Cenk bir hışımla şirkete gider ve Nedim'in karşısına geçerek babasının emeklerini bu şekilde hiçe sayamayacağını, bu duruma engel olacağını söyler. Gırtlak gırtlağa gelen iki kardeşin kavgasına daha fazla dayanamayan Cemre, gerçekleri ulu orta açıklayıverir. Kardeş olduklarının öğrenen Cenk ve Nedim şoke olur. Ortaya çıkan bu gerçek Karaçaylar için yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdiİşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdi
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zalim istanbul, Zalim İstanbul fragman, zalim istanbul cenk nedim, zalim istanbul 29. yeni bölüm fragmanı,

En Çok Okunan Haberler

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Trump'ın 'Ortadoğu Planı'na art arda tepkiler

Trump'ın 'Ortadoğu Planı'na art arda tepkiler

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kadın'da Şirin'den cinayet itirafı: Acı çeksin istedim

Kadın'da Şirin'den cinayet itirafı: Acı çeksin istedim

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Babil sosyal medyayı salladı! İlk bölüme damga vuran sahne

Babil sosyal medyayı salladı! İlk bölüme damga vuran sahne

Ramo dizisi nerede çekiliyor?

Ramo dizisi nerede çekiliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hastanede bulaşıcı hastalık krizi! Hekimoğlu 5. son bölüm izle

Hekimoğlu dizisinde bulaşıcı hastalık krizi!

Ramo 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sibel ve Ramo evleniyor! Ramo 3. son bölüm izle

Ramo'da mecburi evlilik krizi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, Hatem'in cezasını kesti! EDHO 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır cezayı kesti!

Tutunamayanlar neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Yapımcıdan açıklama! Tutunamayanlar 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Tutunamayanlar'ın yapımcısından açıklama

Kadın dizisi 81. ve final bölümü fragmanı yayınlandı! Arif ve Bahar finalde evleniyor mu? Kadın 80. son bölüm izle

Kadın ekrana böyle veda ediyor! Finalde büyük sürpriz!

Babil 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan harekete geçiyor: Ne yapacaksak hemen yapalım

Babil'de operasyon başlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.