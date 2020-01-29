Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cenk ve Nedim kardeş olduğu ortaya çıktı!

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, Kanal D'de 3 Şubat Pazartesi akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu ortaya çıkıyor.

ZALİM İSTANBUL 29. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm gemileri yakan Nedim, Agah'ın karşısına geçip beklenen konuşmayı yapar. Artık onun yanında değil, karşısında olduğunu söyler. Karaçay Köşkü için sıkıntılı zamanlar devam etmektedir. Cenk'in Nedim'e karşı gittikçe yükselen öfkesi etrafındakileri de kasıp kavurur. Ancak ortaya çıkacak olan gerçek Cenk ve Nedim dahil herkesin hayatını onarılamaz bir şekilde değiştirecektir. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu yapılan DNA testinde ortaya çıkar. Gerçeği öğrenmek zorunda kalan Cemre ne yapacağını şaşırır. Üzerindeki bu yük artık ona ağır gelmektedir. Çareyi annesi Seher'e sığınmakta bulur.

CENK VE NEDİM KARDEŞ OLDUKLARINI ÖĞRENİYOR

Cenk bir hışımla şirkete gider ve Nedim'in karşısına geçerek babasının emeklerini bu şekilde hiçe sayamayacağını, bu duruma engel olacağını söyler. Gırtlak gırtlağa gelen iki kardeşin kavgasına daha fazla dayanamayan Cemre, gerçekleri ulu orta açıklayıverir. Kardeş olduklarının öğrenen Cenk ve Nedim şoke olur. Ortaya çıkan bu gerçek Karaçaylar için yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

