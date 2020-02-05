Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz kaçırdığı Cemre'ye ne yapacak?

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, Kanal D'de 10 Şubat Pazartesi akşamı 30. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Şeniz, Cemre'yi kaçırıyor.

ZALİM İSTANBUL 30. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şeniz için ihtimaller oldukça daralmıştır. Cemre'nin bu gerçeği diğerlerine söylemesi Şeniz'in zor olan hayatını daha da zorlaştıracaktır. Bu yüzden Şeniz bir plan yapar ve Cemre'ye oyun oynayarak onu kaçırır. Cemre'nin ortadan kaybolmasıyla Seher yıkılır. Cenk başta olmak üzere herkes Cemre'yi aramaktadır. Şeniz kendi kandırmaya çalışsa da vicdanıyla yüzleşmekten kaçamaz.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 29. bölümünde Agah, herkesi şaşkına çeviren bir karar alıyor.

Nedim, kendisini ailenin dışında tutarak şirkette tek başına kararlar almaya başlıyor. Bu durum hem Agah’ı, hem de Cenk’i öfkelendiriyor. Agah, olayı yeğenin toyluğuna verse de Nedim’in kararlı hamleleri Karaçay Ailesi içindeki savaşın hangi boyutlara ulaştırdığını görmektedir. Cemre’nin uyarılarına da kulak asmayan Nedim, Ceren’in elinde adeta bir kuklaya dönmüştür. Şirket yönetme ile ilgili bir bilgisi olmadığı halde, yeni bir ortaklar iş yapmaya girişir. Cenk, şartları çok incelemediğini anladığı Nedim’e karşı sert uyarılarda bulunur ve aralarında büyük bir kavga dahi çıkar. Cenk’in amacı şirketin yanlış bir yönetimle bir yara almamasıdır. Agah, ikili arasındaki çekişme sonrasında önemli bir karar alır. Bu kararını da Nedim ile yeni ortağının ayarladığı şirket organizasyonunda açıklar. Başta Nedim ile Cenk olmak üzere herkes bu karara çok şaşırır.

