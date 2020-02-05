MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz kaçırdığı Cemre'ye ne yapacak?

Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz kaçırdığı Cemre'ye ne yapacak?

DİZİ HABERLERİ  | 05.02.2020 01:48 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul'un 30. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Nedim ve Cenk'in kardeş olduğu gerçeğini öğrenen Cemre için işler karışıyor. Şeniz ise bir plan yaparak Cemre'yi tuzağa düşürüyor ve kaçırıyor. Nedim aldığı mesaj ile şoke oluyor. Peki Zalim İstanbul'da Cemre'ye ne olacak? İşte yeni bölümden çarpıcı fragman.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, Kanal D'de 10 Şubat Pazartesi akşamı 30. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Şeniz, Cemre'yi kaçırıyor.

ZALİM İSTANBUL 30. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şeniz için ihtimaller oldukça daralmıştır. Cemre'nin bu gerçeği diğerlerine söylemesi Şeniz'in zor olan hayatını daha da zorlaştıracaktır. Bu yüzden Şeniz bir plan yapar ve Cemre'ye oyun oynayarak onu kaçırır. Cemre'nin ortadan kaybolmasıyla Seher yıkılır. Cenk başta olmak üzere herkes Cemre'yi aramaktadır. Şeniz kendi kandırmaya çalışsa da vicdanıyla yüzleşmekten kaçamaz.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 29. bölümünde Agah, herkesi şaşkına çeviren bir karar alıyor.

Nedim, kendisini ailenin dışında tutarak şirkette tek başına kararlar almaya başlıyor. Bu durum hem Agah’ı, hem de Cenk’i öfkelendiriyor. Agah, olayı yeğenin toyluğuna verse de Nedim’in kararlı hamleleri Karaçay Ailesi içindeki savaşın hangi boyutlara ulaştırdığını görmektedir. Cemre’nin uyarılarına da kulak asmayan Nedim, Ceren’in elinde adeta bir kuklaya dönmüştür. Şirket yönetme ile ilgili bir bilgisi olmadığı halde, yeni bir ortaklar iş yapmaya girişir. Cenk, şartları çok incelemediğini anladığı Nedim’e karşı sert uyarılarda bulunur ve aralarında büyük bir kavga dahi çıkar. Cenk’in amacı şirketin yanlış bir yönetimle bir yara almamasıdır. Agah, ikili arasındaki çekişme sonrasında önemli bir karar alır. Bu kararını da Nedim ile yeni ortağının ayarladığı şirket organizasyonunda açıklar. Başta Nedim ile Cenk olmak üzere herkes bu karara çok şaşırır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
PARTNER Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular! Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular!
Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu'nu zorlayan iddia! Hekimoğlu 6. son bölüm izleHekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu'nu zorlayan iddia! Hekimoğlu 6. son bölüm izle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zalim istanbul, Zalim İstanbul 30. bölüm fragmanı, Zalim İstanbul fragman,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sevilen diziye veda ettiler

Sevilen diziye veda ettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kadın'da Şirin'den cinayet itirafı: Acı çeksin istedim

Kadın'da Şirin'den cinayet itirafı: Acı çeksin istedim

Çukur'da şok final! Yamaç'a ne oldu?

Çukur'da şok final! Yamaç'a ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tutunamayanlar 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrem'den Tarık'ı yıkan sözler! Tutunamayanlar 4. son bölüm izle

Tutunamayanlar'da İrem'den Tarık'ı yıkan sözler!

Ramo 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceyhan ve Ramo'nun büyük kapışması! Ramo 4. son bölüm izle

Ramo 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceyhan ve Ramo'nun büyük kapışması! Ramo 4. son bölüm izle

Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu'nu zorlayan iddia! Hekimoğlu 6. son bölüm izle

Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu'nu zorlayan iddia! Hekimoğlu 6. son bölüm izle

Kadın dizisi ekrana böyle veda etti! Kadın 81. ve final bölümü izle

Kadın dizisi ekrana böyle veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. son bölümde Hızır, Nasuh'un cezasını kesti! EDHO 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. son bölümde Hızır, Nasuh'un cezasını kesti! EDHO 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tutunamayanlar dizisinde Ayhan Sicimoğlu sürprizi! Hangi rolde oynayacak?

Tutunamayanlar'da Ayhan Sicimoğlu sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.