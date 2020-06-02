Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu!

Avşar Yapım imzalı Zalim İstanbul dizisi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında setlere ara vermişti. Zalim İstanbul dizisi son olarak 23 Mart Pazartesi akşamı 36. bölümüyle ekrana gelmişti.

Zalim İstanbul dizisi ekibi, Ramazan Bayramı sonrası setlere çıktı. Ekip ilk olarak çekimleri yarım kalan 37. bölümün çekimlerini tamamladı. Zalim İstanbul yeni bölümü 8 Haziran Pazartesi 20.15'te Kanal D'de ekrana gelecek.

Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın rol aldığı dizide sürpriz bir ayrılık da yaşandı. Zalim İstanbul'da Agah rolünü canlandıran Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle çekimlere katılamadığını ve diziden ayrıldığını duyurdu. Yeni bölümde ise Fikret Kuşkan'ın salgın öncesinde çekilen son sahneleri yer alacak.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bebeğine türlü zorluklar sonunda kavuşan Ceren için olaylar durulmamaktadır. Mutluluğa kavuştuğunu düşünen Ceren için işler onun umduğu gibi gitmez. Çünkü Agah'ın bebek için planları vardır ve Ceren ile daha fazla yüz yüze gelmek istememektedir. Ceren'i evden apar topar atan Agah bu durumun sonuçlarına katlanacaktır. Cenk ise Ceren'i korumak namına herhangi bir hamlede bulunmaz. Öfkesini bastıramayan Ceren'in bebeği de elinden gittikten sonra kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Agah ve Cenk için intikam yemini eder. Ceren neler yapacak?