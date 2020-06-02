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Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 02.06.2020 01:26 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisinin 37. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal edilen ve haftalardır yayınlanmayan Zalim İstanbul, sürpriz bir bölümle ekranlara geri dönüyor. Zalim İstanbul'da Ceren, Karaçay ailesine karşı intikam yemini ediyor! Peki Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 37. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Avşar Yapım imzalı Zalim İstanbul dizisi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında setlere ara vermişti. Zalim İstanbul dizisi son olarak 23 Mart Pazartesi akşamı 36. bölümüyle ekrana gelmişti.

Zalim İstanbul dizisi ekibi, Ramazan Bayramı sonrası setlere çıktı. Ekip ilk olarak çekimleri yarım kalan 37. bölümün çekimlerini tamamladı. Zalim İstanbul yeni bölümü 8 Haziran Pazartesi 20.15'te Kanal D'de ekrana gelecek.

Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın rol aldığı dizide sürpriz bir ayrılık da yaşandı. Zalim İstanbul'da Agah rolünü canlandıran Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle çekimlere katılamadığını ve diziden ayrıldığını duyurdu. Yeni bölümde ise Fikret Kuşkan'ın salgın öncesinde çekilen son sahneleri yer alacak.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bebeğine türlü zorluklar sonunda kavuşan Ceren için olaylar durulmamaktadır. Mutluluğa kavuştuğunu düşünen Ceren için işler onun umduğu gibi gitmez. Çünkü Agah'ın bebek için planları vardır ve Ceren ile daha fazla yüz yüze gelmek istememektedir. Ceren'i evden apar topar atan Agah bu durumun sonuçlarına katlanacaktır. Cenk ise Ceren'i korumak namına herhangi bir hamlede bulunmaz. Öfkesini bastıramayan Ceren'in bebeği de elinden gittikten sonra kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Agah ve Cenk için intikam yemini eder. Ceren neler yapacak?

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.

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