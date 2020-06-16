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Zalim İstanbul 39. ve final bölümü fragmanı yayınlandı! Şeniz, Ceren ve Agah Karaçay öldü mü? Zalim İstanbul 38. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 16.06.2020 03:04 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisi 38. son bölümüyle ekrana geldi. Final yaparak ekrana veda edecek olan Zalim İstanbul son bölümde peş peşe ölümler oldu. Zalim İstanbul'da Fikret Kuşkan'ın canlandırdığı Agah Karaçay geçirdiği kalp krizi sonrası öldü. Ceren ile Şeniz ise balkondan düşerek öldüler. Böylece Zalim İstanbul'dan Fikret Kuşkan, Mine Tugay ve Bahar Şahin ayrılmış oldu. Zalim İstanbul'un 39. ve final bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Zalim İstanbul final bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın yer aldığı Zalim İstanbul, 15 Haziran Pazartesi akşamı 38. bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul'da final bölümü öncesi üç sürpriz ayrılık yaşandı. Ceren, Şeniz ve Agah'ın ölmesiyle başrol oyuncuları Bahar Şahin, Mine Tugay ve Fikret Kuşkan diziye veda etti. Zalim İstanbul final bölümüyle 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.

ZALİM İSTANBUL'DA ŞENİZ VE CEREN'İN ACI SONU

Zalim İstanbul 38. bölümde Şeniz, Oya'dan oğlu Cenk ile Ceren'in evlenecekleri haberini aldı Gözleri dönen Şeniz kararını verdi Odasına girip caka satan Ceren'in görünce kararı daha da netleşti. Elindeki bıçakla üzerine yürüdü. Ceren son anda bıçaktan kurtulsa da boğuştuğu Şeniz ile birlikte balkondan düştü ve ikisi de hayatını kaybetti.

DNA RAPORUNU OKUYAN AGAH KARAÇAY KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ!

Ceren, köşkten kovulmanın psikolojik etkileri ile intikam planını harekete geçirdi. Cenk ve Nedim'in kardeş olduklarını gösteren DNA raporunu çoğaltıp zarflara koyuyor ve herkesin görmesini sağladı. Agah Bey, kendisine gelen zarfı açınca okudukları karşısında büyük şok yaşadı. Cenk'in de kendisinden olmadığını öğrenince kalbi sıkışmaya başladı. Kriz onu hareketsiz bıraktı ve yere yığıldı. Ev halkı çok geç geldikleri odada cansız bir şekilde yerde yatan Agah Beyi gördü. Cemre'nin kalp masajı da işe yaramadı. Agah Karaçay rolünü canlandıran Fikret Kuşkan da final öncesinde diziye veda etti.

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ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul'un 22 Haziran Pazartesi ekrana gelecek olan final bölümünde, eş peşe gelen ölümler Karaçay Köşkünün karalar bağlamasına neden oluyor.

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Ceren'in ortalığı dağıttığı DNA raporu herkesin kaderini değiştirdi. Bu rapor sonrası Agah Bey kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Bu durum Ceren'in cesaretlenmesine ve köşke geri gelmesine neden oluyor. Şeniz, Ceren'in köşke tekrar yerleşmesine ve oğlu Cenk ile evlenmesine fazla dayanamaz.

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Geri dönülmez bir karar alır. Ceren'i öldürmek için harekete geçer, fakat, farkına varan Ceren karşılık verir. Boğuşma sonrası Şeniz ve Ceren balkondan düşerek ölürler. Seher, bu olay karşısında yıkılır. Memlekete dönüş planını aldığı zamandan beri ailesinin yavaş yavaş dağıldığını görmekteydi. Şimdi dönüş zamanı, fakat, bir kişi eksik.


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