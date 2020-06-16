Zalim İstanbul 39. ve final bölümü fragmanı yayınlandı! Şeniz, Ceren ve Agah Karaçay öldü mü? Zalim İstanbul 38. son bölüm izle!

Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın yer aldığı Zalim İstanbul, 15 Haziran Pazartesi akşamı 38. bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul'da final bölümü öncesi üç sürpriz ayrılık yaşandı. Ceren, Şeniz ve Agah'ın ölmesiyle başrol oyuncuları Bahar Şahin, Mine Tugay ve Fikret Kuşkan diziye veda etti. Zalim İstanbul final bölümüyle 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.

ZALİM İSTANBUL'DA ŞENİZ VE CEREN'İN ACI SONU

Zalim İstanbul 38. bölümde Şeniz, Oya'dan oğlu Cenk ile Ceren'in evlenecekleri haberini aldı Gözleri dönen Şeniz kararını verdi Odasına girip caka satan Ceren'in görünce kararı daha da netleşti. Elindeki bıçakla üzerine yürüdü. Ceren son anda bıçaktan kurtulsa da boğuştuğu Şeniz ile birlikte balkondan düştü ve ikisi de hayatını kaybetti.

DNA RAPORUNU OKUYAN AGAH KARAÇAY KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ!

Ceren, köşkten kovulmanın psikolojik etkileri ile intikam planını harekete geçirdi. Cenk ve Nedim'in kardeş olduklarını gösteren DNA raporunu çoğaltıp zarflara koyuyor ve herkesin görmesini sağladı. Agah Bey, kendisine gelen zarfı açınca okudukları karşısında büyük şok yaşadı. Cenk'in de kendisinden olmadığını öğrenince kalbi sıkışmaya başladı. Kriz onu hareketsiz bıraktı ve yere yığıldı. Ev halkı çok geç geldikleri odada cansız bir şekilde yerde yatan Agah Beyi gördü. Cemre'nin kalp masajı da işe yaramadı. Agah Karaçay rolünü canlandıran Fikret Kuşkan da final öncesinde diziye veda etti.