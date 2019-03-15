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Zalim İstanbul dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zalim İstanbul 1. bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2019 21:33 | Son Güncelleme

Kanal D'nin iddialı dizisi Zalim İstanbul'un 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D’nin yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği yeni dizisi “Zalim İstanbul” yakında izleyicisi ile buluşacak. Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher ile iş adamı Agah Karaçay'ın hikayesi anlatılacak. Peki Zalim İstanbul oyuncuları kimler, genel konusu nedir? İşte Zalim İstanbul hakkında tüm bilgiler.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul yakında Kanal D'de başlayacak.

Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.
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ZALİM İSTANBUL KONUSU NEDİR?
Bir yanda kendini bir oyunun içinde bulan Seher, diğer yanda oyunun kurallarını koyan Karaçay Ailesi... Kesişen bu yolda kim daha masum, kim daha cesur?
Antakya'da kolay bir hayat geçirmeyen Seher, evlatları için hem yaşamla hem de arkasında dönen pazarlığın getirdiği zorluklarla mücadele etmeye çalışırken, evlerine düşen ateşle kendini ve ailesini İstanbul'da bulur.

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İstanbul'da ise olaylar, tekerlekli sandalyeye mahkum Nedim Karaçay'ın etrafında dönmektedir. Agah, yeğeni Nedim'e sakat kaldığından itibaren destek olur. Tek amacı, kendilerine bir şey olması halinde, abisinden yadigar kalan Nedim'e bakacak bir kişinin olmasıdır. Bu yüzden evin çalışanı kadından onu evlendirmek için bir gelin adayı bulmasını ister. İşte Seher ve Agah Karaçay'ın yolları bu noktadan sonra kesişir.
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ZALİM İSTANBUL'DA KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Yağmur), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Nermin), Gamze Demirbilek (Nurten

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