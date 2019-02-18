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Zalim İstanbul dizisi setinden ilk kareler! Zalim İstanbul ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 18.02.2019 02:20 | Son Güncelleme

Kanal D’nin yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği yeni dizisi Zalim İstanbul yakında izleyicisi ile buluşacak. Peki Zalim İstanbul konusu nedir? “Zalim İstanbul ne zaman başlıyor? İşte dizi setinden ilk kareler.

Zalim İstanbul dizisi setinden ilk kareler! Zalim İstanbul ne zaman başlıyor?

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizinin setinden ilk kareler de geldi.

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Çekimleri Antakya’da başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan otururken, öykü ve senaryosu ise Sırma Yanık’a ait. Zalim İstanbul dizisi Mart ayında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

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ZALİM İSTANBUL KONUSU NEDİR?
“Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir” diyerek yola çıkan Zalim İstanbul’un genel hikaye ve künyesi ise şöyle; Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

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