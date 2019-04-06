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Zalim İstanbul dizisinin setinde büyük kavga! Polis müdahale etti

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2019 12:51 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Zalim İstanbul'un setinde kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle son bulan kavganın ardından sete ara verildi.

Zalim İstanbul dizisinin setinde büyük kavga! Polis müdahale etti

Kanal D'nin Avşar Film imzalı yeni dizisi 'Zalim İstanbul'un setinde olay çıktı. Fikret Kuşkan, Mine Tugay ve Deniz Uğur gibi ünlü isimlerin başrolünü oynadığı dizinin Ümraniye'deki platosuna hemen polis çağırıldı.

zalim-istanbul

Çekim sırasında yönetmen Cevdet Mercan'ın uzun süredir beraber çalıştığı ekibiyle yapım ekibi arasında kavga yaşandı. Olayların Mercan'ın ekibinden bir kameramanın işten ayrılmak istemesinin ardından başladığı öne sürüldü.

zalim-istanbul

Küfürlü kavganın ardından Mercan'ın ekibinin yapım sorumlusunu darp ettiği iddia edildi. Kadın çalışanların da arada kaldığı kavga sonrası sete polis çağrıldı ve set iptal oldu.

zalim-istanbul

Yönetmen Cevdet Mercan'ın ekibinin çalışma şartları nedeniyle geçen yıl O3 Medyaimzalı Mehmed Bir Cihan Fatihi setinde de çekimleri durdurduğu haberleri medyaya yansımıştı.

zalim-istanbul

Zalim İstanbul dizisinin yapımcısı Şükrü Avşar'ın setlerinde pek rastlanmayan bu tarz bir darp olayının ardından nasıl bir karar alacağı ise merak konusu oldu.

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zalim istanbul kavga

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