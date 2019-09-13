Zalim İstanbul oyuncusu Bahar Şahin'in dekoltesi olay oldu

İlgiyle izlenen Zalim İstanbul'un genç oyuncusu Bahar Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin son olarak öpüşme sahnesiyle ilgili itirafıyla gündeme gelmişti. Genç oyuncu sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sık sık cesur paylaşımları ile gündeme gelen Bahar Şahin, bu kez instagram hesabında derin göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı. Bu paylaşıma takipçileri 'sınırları zorladın' yorumu yaptı.

İTİRAFIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Dizide entrika ve oyunlar çevirerek Agah Karaçay'ın oğlu Cenk'in karısı olmaya çalışan Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin çok konuşulacak bir itirafta bulunmuştu.

Oyuncu, açıklamasında dizinin 2. bölümünde Ozan Dolunay’ın canlandırdığı Cenk Karaçay ile öpüştüğü sahneye gönderme yapmış ve çok utandığını ifade etmişti. Sahnenin çekimi sırasında yönetmen Cevdet Mercan’a dönüp “Hocam siz bakmasanız” diye seslenen Bahar Şahin, ayrıca “Eve gidince çok ağladım, çok utandım” ifadelerini kullanmıştı.

