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Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan diziden neden ayrıldı? Fikret Kuşkan'dan Zalim İstanbul'a veda paylaşımı

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2020 02:58 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri durdurulan dizi uzun bir aradan sonra tekrar sete çıkmıştı. Ancak Zalim İstanbul'da Agah rolünü canlandıran Fikret Kuşkan, diziden ayrıldığını açıkladı. Peki Fikret Kuşan, Zalim İstanbul'dan neden ayrıldı? İşte usta oyuncunun Zalim İstanbul'a veda açıklaması.

Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan diziden neden ayrıldı? Fikret Kuşkan'dan Zalim İstanbul'a veda paylaşımı

Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın rol aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un çekimleri koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu. Dizi bayram sonrası yeniden setlere çıktı. Avşar Film, sözleşme gereği Fikret Kuşkan’ı sete davet etti. Ancak sağlık sorunları nedeniyle dizide yer almak istemeyen Fikret Kuşkan, Zalim İstanbul'dan ayrıldığını açıkladı.

agah

"HAYATTA KALMAK ÖNCELİĞİMDİR"

Usta oyuncu Fikret Kuşkan, kronik rahatsızlıkları nedeniyle riskli grupta olduğunu belirterek diziye devam edemeyeceğini duyurdu. Fikret Kuşkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

"Covid19 salgını yüzünden yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde, hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım sebebiyle, üzülerek söylüyorum ki çok sevdiği ve 36 bölüm boyunca Agah karakterine hayat verdiğim Zalim İstanbul projesine maalesef devam edemeyeceğim.

Bu konuda doktor raporlarım ve yine doktorlarımın bana kesin talimatı mevcuttur. Takdir edersiniz ki bu zorunda kalmadan alınacak bir karar değildir. Devam etmekte olduğum bir hayatım ve geçindirmek zorunda olduğum bir ailem var, hayatta kalmak önceliğimdir. Anlayışı ve şimdiye kadar ki destekleri için yapım şirketimiz Avşar Film'e ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere."

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