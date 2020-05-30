Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan diziden neden ayrıldı? Fikret Kuşkan'dan Zalim İstanbul'a veda paylaşımı

Bu konuda doktor raporlarım ve yine doktorlarımın bana kesin talimatı mevcuttur. Takdir edersiniz ki bu zorunda kalmadan alınacak bir karar değildir. Devam etmekte olduğum bir hayatım ve geçindirmek zorunda olduğum bir ailem var, hayatta kalmak önceliğimdir. Anlayışı ve şimdiye kadar ki destekleri için yapım şirketimiz Avşar Film'e ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere."



