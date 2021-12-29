Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam, 1980’li yıllara gittiğini söyledi! “Orada kalacağımı zannettim”

Zaman yolculuğu, insanlığın var oluşundan bu yana bilimin üzerinde çalıştığı konulardan birisi. Birçok dizi, film ve kitaba konu olan zaman yolculuğu sosyal medyanın da son dönemde üzerinde yoğunlaştığı içerikler arasında. ‘Timetravel’ etiketini kullanarak paylaşım yapan kullanıcılar, gelecekten günümüze geldiklerini ve dünyayı ilerleyen dönemde bekleyen durumları anlatıyor. Ancak Paul Devlin isimli bir adam, günlük hayatında her şey yolunda giderken bir anda kendisini 1980’li yıllarda bulduğunu anlattı. Devlin’in anlattıkları sosyal medyada dikkatleri çekti.

“BİR ANDA HER ŞEY DEĞİŞTİ”

Londra’da yaşayan Devlin, işe gitmek için metroya bindiği sırada içinde açıklanamaz bir his oluştuğunu dile getirdi. Girdabın içine çekilirken duruma karşı koymya çalıştığını belirten Devlin, metrodan indiğinde ise çevresindeki her şeyin farklaştığını anlattı. Çevresindeki insanların kendisine garip bir şekilde baktığını ifade eden Devlin, zaman yolculuğuna dair okuduğu teorileri hatırladığını söyledi.

Kendi zamanına dönmek için yeniden tren istasyonuna gittiğini ifade eden Devlin, “Çok korktum. Çevremdeki eşyalar ve insanların kıyafetlerinden 1980’li yıllarda olduğumu anladım. Bu bir zaman kaymasıydı. İnsanlar bana korkunç bir varlıkmışım gibi bakıyordu. Oaraya ait olmadığım çok belliydi. Zaman yolculuğunun ilk başladığı noktaya dönmeye karar verdim. Benim teorim şuydu, tren hattında yukarı çıkarsam, değişirsem ve tekrar devam edersem zaman çizelgesini değiştirirdim.” dedi.

Pimlico’ya giden bir trene bindiğini ifade eden Devlin, trenin boş olduğunu fark etti ancak inmedi. Metroda olduğu gibi garip bir hisle kaplandı ve kendisini bir anda evinin yanında buldu.

Zamanda yolculuğa inanıyor musunuz? Evet. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Hayır. Bunun mümkün olamayacağını düşünüyorum



