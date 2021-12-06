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Zaman yolcusu olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcısı, Aralık ayına dikkat çekti! “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

06.12.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2485 yılından günümüze geri geldiğini iddia eden ‘Thattimetraveler’ isimli sosyal medya kullanıcısı 2021 yılının son ayına dikkat çekti. Aralık ayında gerçekleşecek önemli olayları paylaştı ve bu tarihlerden sonra hiçbir şeyin aynı olmayacağını söyledi.

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcısı, Aralık ayına dikkat çekti! “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

2485 yılından geldiğini iddia eden "Thatonetimetraveler", daha öncesinde insanlığı Atlantik Okyanusu’nda bulunacak büyük keşif konusunda uyardığında popüler olmuştu. Kendisini zaman yolcusu ilan eden bu kişi, 2021 yılının son ayı için de açıklamalar yaptı. Dünyayı şoke edecek iki önemli tarih olacağını söyledi.

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ARALIK AYININ SON HAFTASINA ODAKLANDI

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2485 yılından geldiğini iddia eden "Thatonetimetraveler", Aralık ayında iki belirli tarih hakkında kısa ayrıntılar verdi. 20 Aralık’ta güneşin hareketlerinin değişeceğinden söz eden sözde zaman yolcusu, bu tarihte güneş ve insanlık arasındaki bağdan bahsetti. 25 Aralık’ta ise dünyayı şoke eden ve insanların yaşam biçimlerini sonsuza kadar değiştiren büyük bir şey olacağını ifade etti. Sözde zaman yolcusu 25 Aralık için, “Tüm dünyayı şoke edecek. Büyük gün yüzyıllarca hatırlanacak. Bu %100 gerçek zamanlı bir gezgin olduğumu kanıtlayacak, tarihi unutmayın” ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada her geçen gün artan zaman yolculuğu kavramı kullanıcıları rahatsız etmeye başladı. Bilimsellikten uzak kehanet yorumlarına bir kısım kullanıcı inanırken diğer bir kısmı ise gerçeklikten uzak olduğunu belirtti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise 20 ve 25 Aralık tarihlerini kayıt ettiklerini ve gerçekleşecek olayları heyecanla beklediklerini söyledi.

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