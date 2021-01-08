MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zara McDermott fena yakalandı! Rezil oldu

Zara McDermott fena yakalandı! Rezil oldu

08.01.2021 10:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zara McDermott fena yakalandı! Rezil oldu

İngiliz televizyon yıldızı Zara McDermott, korona yasaklarını deldiğini saklamaya çalışırken baltayı taşa vurdu. McDermott'un ülkeyi terk ettiği bir markanın ürünlerine dair paylaşımıyla ortaya çıktı.

İngiltere’de Love Island programıyla üne kavuşan televizyon yıldızı Zara McDermott, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla eleştirilerin hedefi oldu.

Ülkede tespit edilen mutasyon nedeniyle önlemler artırılırken, 24 yaşındaki McDermott ve sevgilisinin dördüncü seviye bölgeler için getirilen seyahat yasağını deldiği ortaya çıktı.

zaraaa-instagram

Soldaki karede McDermott’un arka planı bulanıklaştırdığı görülüyor.

Kişisel hesabından bir giyim markasının ürünlerine dair paylaşım yapan McDermott, arka planı ise bulanıklaştırmayı tercih etti. Ancak markanın da aynı görseli paylaşacağını düşünemeyen McDermott yakayı ele verdi.

Markanın paylaştığı fotoğrafta McDermott’un tropikal bir bölgede olduğu görülürken, Daily Mail gazetesi çiftin Maldivler’de tatil yaptığını yazdı. Ünlü yıldızın yasağı delmesine tepki yağıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Johnny Depp’in evine hırsız girdi Johnny Depp’in evine hırsız girdi
Seks işçilerini anlatan yapım zirveyi gördüSeks işçilerini anlatan yapım zirveyi gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
silikonu biraz daha fazla yapsa gölgelemeye gerek kalmazmış...

En Çok Okunan Haberler

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Kadroya dahil oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Kadroya dahil oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Diğer Haberler

Salma Hayek bu sefer de denizde amuda kalktı

Denizde amuda kalkınca olay oldu

İngiliz model Grace J Teal iç çamaşırı çekimi için Türkiye'de!

Seksi çekim! İngiliz model soluğu Türkiye'de aldı

Şeyma Subaşı Türkiye’de kazanıp, yurtdışında harcıyor

Türkiye'de kazanıp yurtdışında harcıyor

Johnny Depp’in evine hırsız girdi

Johnny Depp’in evine hırsız girdi

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West'le anılan Jeffree Star: Kimseyle yatmıyorum

Olay iddia! 'Ben kimseyle yatmıyorum'

Bahar Şahin hastanelik oldu! Ameliyat olacak

Hastanelik olunca gerçek ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.