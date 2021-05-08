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Zara McDermott yeni programı öncesi açıldıkça açıldı

08.05.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island programıyla üne kavuşan Zara McDermott, Instagram paylaşımlarıyla nefes kesti.

Zara McDermott yeni programı öncesi açıldıkça açıldı

Zara McDermott, adını 2018 yılında katıldığı reality şov olan Love Island ile duyurdu. Dikkat çeken Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelen Zara McDermott, geleneği bozmayarak birbirinden cesur iki yeni fotoğraf paylaştı.

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Made In Chelsea programında yarışan Sam Thompson ile birlikte olan Zara McDermott, fotoğraflarını "Güzel ve ... o kadar da hoş değil." notuyla paylaştı.

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Bir buçuk milyondan fazla takipçisi olan Zara McDermott, önümüzdeki aylarda BBC 3’te yayınlanacak olan okullardaki cinsiyetçiliği konu alan bir belgesel hazırlığında.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Zara McDermott
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