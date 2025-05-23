Zayıflama sürecini paylaşıyordu! Fenomenin ilaç kullandığı ortaya çıktı! Kullanıcılar tepkili...

TikTok’ta 5 milyondan fazla takipçisi olan Janelle Rohner isimli fenomen kadın, kilo verme yolculuğunu sayfasında paylaşıyordu ve bazı kullanıcılara da 200 dolara zayıflama kursu satıyordu. Rohner, yaptığı bir açıklamayla tepki çekti.

ZAYIFLAMA İLACI KULLANMIŞ

Fenomen isim son dönemdeki kilo kaybının bir kısmının GLP-1 sınıfı bir ilaç kullanımından kaynaklandığını söyleyince ortalık karıştı ve bazı kullanıcılarını kızdırdı. takipçileri, kilo kaybında GLP-1 kullanıldığını geç açıklamasını “güven ihlali” olarak değerlendirdi.

Rohner, açıklamasında bir yıldır doktor kontrolünde GLP-1 kullandığını, ancak bu sürecin kolay olmadığını belirtti. “GLP-1’ler sihirli değil, yaşam tarzınızı bir gecede değiştirmiyor,” diyen Rohner, geçmişte keto diyeti, makro takibi ve egzersiz gibi pek çok yöntemi denediğini ve deneyimlerini her zaman açıkça paylaştığını savundu.

Ardından da kursu satın almış ve kendini kandırılmış hisseden herkes için para iadesi teklifinde bulundu.