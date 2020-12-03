Zehra Çilingiroğlu nihayet maske taktı! 'Yanlış anlaşıldım'

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Tarabya Sahili'nde yürüyüş yaparken görüntülendi. Daha önce "İnsanlara yaklaşmıyorum" diyerek maske takmayan Çilingiroğlu'nun bu kez tedbirli davrandığı görüldü.

Maskesini takan Zehra Çilingiroğlu, açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek, şunları söyledi: "Önceki açıklamam yanlış anlaşıldı. Kurallara uyuyorum fakat sahil kalabalık olmadığı için maske takmıyordum. Yoksa herkes gibi ben de maskemi takıyorum."

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de objektiflere takılmıştı.

Sahilde yürüyüş yapan Çilingiroğlu'nun pandemi kuralları gereği maske takmaması dikkat çekmişti.



Zehra Çilingiroğlu, "Maskeniz neden takılı değil?" diye soran muhabirlere, "Sahilde yürüdüğüm için mesafemi koruyorum. İnsanlardan uzağım, kimseye yaklaşmıyorum" yanıtını vermişti.

