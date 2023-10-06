Zehra Çilingiroğlu ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu birlikte görüntülendi! Feraye Tanyolaç'ın oğlu kocaman oldu

Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan olan kızı Zehra ile Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Hüseyin Kaya sık sık birlikte vakit geçiriyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; iİki kardeş, önceki gün babaanneleri Gülümser Çilingiroğlu ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Zehra ile Kaya, babaannelerinin doğum gününü kutlamak için buluştuklarını söyledi. İki kardeş, "Babaannemizin 87'nci yaşı nedeniyle yemek yiyeceğiz ve pasta keseceğiz" dedi.

Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu değişimiyle de dikkat çekti. Çocukluğunda sık sık babasıyla paylaşımlar yapan Jr Kaya şimdi kocaman oldu. Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu artık 17 yaşında.



