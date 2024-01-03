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  4. Zehra Güneş Beliz Başkır ile yeni yıl pozlarını paylaştı! "Elbise yakıyor"

Zehra Güneş Beliz Başkır ile yeni yıl pozlarını paylaştı! "Elbise yakıyor"

03.01.2024 08:01 | Son Güncelleme:
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VakıfBank'ın ve Filenin Sultanları'nın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. "En güzel voleybolcu" yorumlarına yağan Güneş bu sefer arkadaşı Beliz Başkır ile pozlarını paylaşınca olay oldu.

GQ Türkiye Ocak sayısında "Yılın ilham veren kadınları" arasında yer alan Zehra Güneş başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde annesiyle pozlarını paylaşan Zehra Güneş şimdi de voleybolcu arkadaşı Beliz Başkır ile kamera önüne geçti.

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Instagram'da 3.8 milyon takipçisiyle en çok takip edilen voleybolculardan olan Güneş "Çok istediniz kırmadım" notuyla arkadaşıyla eğlendiği anlardan karelerini paylaştı.

Ebrar Karakurt arkadaşlarına "Benim fav ikili" yorumunda bulunurken Zehra Güneş'e hayranlarından da yorum yağdı.

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Saten kırmızı elbisesiyle büyük beğeni alan Zehra Güneş'e "Elbisen yakıyor", "Elbiseyle boydan foto at", "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

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Zehra Güneş Oyuncu anne kadınları
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