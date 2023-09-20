Zehra Güneş cesur pozlarıyla büyüledi! Görenler Hazar Ergüçlü sandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyeriyle takdir topluyor. Güneş aynı zamanda Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla da ilgi odağı oluyor.

Elle dergisine özel poz veren Zehra Güneş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Güzel voleybolcuyu görenler "Hazar Ergüçlü sandım", "Ben de Hazar Ergüçlü sandım", "Bu güzellik şaka mı", "O kadar güzelsin ki" yorumlarında bulundu.

Zehra Güneş'in fotoğrafını beğenenler arasında "Yağmur Tanrısevsin", "Bige Önal", "Özge Özacar" da yer aldı.

