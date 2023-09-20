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  4. Zehra Güneş cesur pozlarıyla büyüledi! Görenler Hazar Ergüçlü sandı

Zehra Güneş cesur pozlarıyla büyüledi! Görenler Hazar Ergüçlü sandı

20.09.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybolcu Zehra Güneş başarıları kadar güzelliği ile de adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Güneş bir dergiye özel pozlarıyla beğeni topladı. Ünlü ismi görenler Hazar Ergüçlü'ye benzetti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyeriyle takdir topluyor. Güneş aynı zamanda Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla da ilgi odağı oluyor.

zehra güneş cesur pozlarıyla büyüledi

Elle dergisine özel poz veren Zehra Güneş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

zehra güneş iddialı pozlarıyla büyüledi

Güzel voleybolcuyu görenler "Hazar Ergüçlü sandım", "Ben de Hazar Ergüçlü sandım", "Bu güzellik şaka mı", "O kadar güzelsin ki" yorumlarında bulundu.

zehra güneş pozlarıyla nefes kesti

Zehra Güneş'in fotoğrafını beğenenler arasında "Yağmur Tanrısevsin", "Bige Önal", "Özge Özacar" da yer aldı.

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Zehra Güneş sosyal medya amanda tanrısevsin

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