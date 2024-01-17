Zehra Güneş Ebrar Karakurt ile pozlarını paylaştı! "Canımın içi..."

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları başarılarıyla olduğu kadar özel hayatlarıyla da dikkat çekiyor. Zehra Güneş de bu sporcuların başında geliyor. Yine aynı şekilde Ebrar Karakurt da gerek zaman zaman aldığı tepkilere verdiği yanıtlarla gerekse özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Zehra Güneş son olarak arkadaşı Ebrar Karakurt ile olan pozlarını sıralayarak yakın dostunun doğum gününü kutladı.

Zehra Güneş paylaşımına "Canımın içi kocaman iyi ki" yazdı. İkilinin paylaşımlarına beğeni yağdı.

DÜNYANIN EN ZENGİN VOLEYBOLCULARINDAN

Dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcuları belli olmuştu. Rich Verse'in hazırladığı listede milli voleybolcular Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer alıyordu. Güneş 4 milyon dolar, Ebrar ise 4,2 milyon dolar servete sahip.





