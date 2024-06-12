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Zehra Güneş'in kardeşi mezun oldu! Aile pozuna yorum yağdı: Türkiye'nin boy ortalamasını yükselten aile...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.06.2024 14:12
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Geçtiğimiz gün spikerle yan yana duyunca boy farkı ile adından söz ettiren Zehra Güneş kardeşi Mina'nın mezuniyetine katıldı. Mina ailesiyle pozunu paylaştı. Zehra Güneş'in aile pozunu yine boyla ilgili yorumlar damga vurdu.

Zehra Güneş'in kardeşi mezun oldu! Aile pozuna yorum yağdı: Türkiye'nin boy ortalamasını yükselten aile...

Filenin Sultanları'nın öne çıkan isimlerinden Zehr Güneş adından söz ettirmeye devam ediyor. 1.97'lik boyuyla ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Zehra Güneş, aile pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti.

Sakatlığıyla sevenlerini korkutan milli voleybolcu kardeşi Mina'nın mezuniyetine katıldı.

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Filenin Sultanları'nda başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Zehra Güneş anne-babası ve kardeşleriyle aile pozu da verdi.

mina

Geçtiğimiz gün boyuyla yine adından söz ettiren Güneş'in kardeşi Mina'nın paylaştığı aile fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Zehra Güneş'in ailesiyle pozlarına "E böyle ana babadan böyle evlatlar çıkar normal", "Anne ve babadan bu boyda kız normal", "Yok artık uzunlar ailesi", "Türkiye'nin boy ortalamasını yükselten aile..." yorumları yağdı.

zahr

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Zehra Güneş
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