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Zehra Güneş ile spikerin boy farkı sosyal medyayı salladı! Gerçek ortaya çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.06.2024 08:38
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Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Zehra Güneş yine sosyal medyayı salladı. Başarılı voleybolcunun spikerle arasındaki boy farkı sosyal medyayı salladı. Ancak görüntülerdeki gerçek de ortaya çıktı.

Zehra Güneş ile spikerin boy farkı sosyal medyayı salladı! Gerçek ortaya çıktı

Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Zehra Güneş, Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Güney Kore ile karşılaşacağı maç öncesi yapılan antrenmanda sakatlanmıştı.

Sakatlığıyla ilgili Instagram hesabından açıklamalarda bulunan milli voleybolcu, "Her geçen gün daha iyi oluyorum; İstanbul’da kendimi hızla toparlayacağıma ve Paris’te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum. Dualarınız, güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Paris’te görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

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BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI

Son dönemde hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem servetiyle hem de başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Zehra Güneş spikerle yan yana dururken ortaya çıkan görüntüyle dikkat çekti.

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Güzel voleybolcu ile spikerin boy farkı sosyal medyayı salladı. Güneş'i görenler "Bu kız bu boyla bir de ekonomi uçtu" yorumları yapıldı.

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Zehra Güneş ile spikerin arasında bir boy farkı olsa da görüntülerin photoshop olduğu ortaya çıktı.

Vitrin


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