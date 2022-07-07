Zehra Güneş'in sevgilisi aşka geldi! "Hep hayranın olacağım"

Hem özel hayatı hem de başarılı oyunculuğuyla gündeme gelen Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın öne çıkan isimlerinden Zehra Güneş yeni yaşına girdi.

Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli aşka geldi. Zehra Güneş'in yeni yaşında bir paylaşım yapan Dişli fotoğrafa "Hep hayranın olacağım. Mutlu yıllar güneşim" notunu düştü.

Zehra Güneş sevgilisiyle teknede verdiği pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Başarılı sporcu paylaşımına ise "İyi ki! Hep ol yanımda" notunu düşmüştü.

EBRAR KARAKURT PAYLAŞTI

Ebrar Karakurt da son olarak takım arkadaşı Zehra Güneş'in yeni yaşını kutladı. Ebrar arkadaşıyla asansördeki pozunu paylaşarak "İyi ki" notunu düştü.



