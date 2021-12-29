Zehra Güneş’in sevgilisi Eren Dişli’den flaş hamle! O ismi takibe aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na hem performansı hem de başarısıyla damga vuran Zehra Güneş, genç voleybolcular arasında yıldızı parlayan isimlerin başında geliyor. Vakıfbank'ta forma giyen Zehra Güneş, özel hayatıyla gündem oldu.

Vakıfbank, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında, Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın olurken, Güneş'in paylaştığı kare dikkati çekti.

Sosyal medyadan Eren Dişli ile fotoğrafını paylaşan ve aşk iddiaları karşısında sessiz kalan voleybolcu, hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Güneş bunun dışında sevgilisinin yengesi ile yemeğe çıkarken, Eren Dişli ise sosyal medyadan flaş bir hamle yaptı.

EREN DİŞLİ AİLEYE GİRDİ

Güzel ve başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş ve sevgilisi Eren Dişli, sosyal medya üzerinden takipleşmeye başladı.

Dişli'nin bu hareketi "Aileye girdi" yorumlarına neden olurken, Güneş ise Dilara Dişli'ye akşam yemeğine çıkmış ve bu anlar sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Ayrıca Zehra Güneş bugün yaptığı paylaşımda sevgilisinin yapımcılığını yaptığı filme destek verdi.



