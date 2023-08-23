"Zekası Einstein’dan bile yüksek" demişti! Semiramis Pekkan oğlunu paylaştı! Babası bakın nereli çıktı

Ajda Pekkan’ın kardeşi olan ünlü isim Semiramis Pekkan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Hintli hayat arkadaşı Gulu Lalvani'den olan oğlu Zoran Lalvani ile ilgili daha önce açıklama yapan Pekkan’ın "Zekası Einstein'dan bile yüksek çıktı. Fakat ağzını açıp bu konuda tek kelime söylemez. Günde 45 gazete okuyor" sözleri gündem olmuştu.

Instagram hesabından oğluyla paylaşım yapan Semiramis Pekkan’ın takipçileri adeta paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

Ünlü ismin takipçileri "İlk anda Rıza Silahlıpoda nın gençliğine benzettim", "Sevgilisi zannettim oğluymuş", "Tam Hintli gibi duruyor oğlu diyecektim babasının Hintli olduğunu öğrendim" yorumlarında bulundu.

Semiramis Pekkan'ın oğlu olan Zoran Lalvani, İsviçre, İngiltere, İspanya ve ABD'de eğitim aldı. 2007'de ise eğitimini tamamladı ve ardından çalışmaya başladı.



