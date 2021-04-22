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Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte şarkıları…

22.04.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzenlediği sıra geceleri ile adını tüm Türkiye’de ve hatta Avrupa’da da duyurmayı başaran Zekeriya Ünlü, sesi, müziği, güller yüzüyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sevecen ve samimi tavırlarıyla da her kesimden insanın gönlünü kazanan Zekeriya Ünlü, aslen Şanlıurfalıdır…

Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte şarkıları…

Doğup büyüdüğü memleketinde eğitimini tamamlayan Zekeriya Ünlü, Şanlıurfa’nın tanınmış ustaları Tenekeci Mahmut Güzelgöz ile Kazancı Bedih’ten ders aldı. Kendisini sıra gecelerinde geliştiren Zekeriya Ünlü, bu alanda adeta bir ekol oldu.

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?

1962’de Şanlıurfa’da doğan, ilk ve ortaokulu memleketinde bitiren Zekeriya Ünlü, Şanlıurfa Ticaret Lisesini bitirmesinin ardından Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders almaya başladı.

Kendini sıra gecelerinde yetiştiren Zekeriya Ünlü, sanat yaşamına İstanbul'da devam etmeye karar yerdi. Burada 7 kaset ve 3 LP yaparak Türkiye'nin tanınmış ve sevilen sanatçıları arasında yerini alan Zekeriya Ünlü, müzik çalışmalarını Şanlıurfa Sıra Gecesi ve arkadaşları gurubunda sürdürüyor.

Zekeriya Ünlü, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte şarkılarıı

ZEKERİYA ÜNLÜ’NÜN ALBÜM VE TÜRKÜLERİ

2013- Bu Adam Benim Babam

Kınıfır Bedreng Olur

1989- İkimiz de Şarhoştuk

2006- Eşliğinde Şanlıurfa Sıra Geceleri

Felek Sen Ne Feleksen

Ayrılık Treni

Mektebin Bacaları

Hele Yar Zalım Yar

Antebin Kalesinde

Kara Köprü Narlıktır

Yaram İçerden

Şıblane

Dıkım Bımrım

-Harrana Gel

Balıklı Göl

Amane Amane


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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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