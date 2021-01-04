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Zeki Müren’in ameliyatından önce annesine yazdığı mektup yıllar sonra duygulandırmaya devam ediyor!

Seray Üstün Seray Üstün 04.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Zeki Müren’in ameliyatından önce annesine yazdığı mektup yıllar sonra duygulandırmaya devam ediyor!

Türkiye’nin en sevilen ve saygı duyan sanatçılarının listesi yapılsa Zeki Müren birçok kişinin ilk 10 isminin arasında yer alır. Nesilden nesle aktarılan bir kültürel miras haline Türk müziğinin ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’in hayatıyla ilgili bilinmeyen detaylar gün yüzüne çıktı.

Zeki Müren’in hayatına dair birçok alan aslında hala karanlıktadır. Radi Dikinci’nin 2018 yılında kaleme aldığı kitabı ‘Zeki Müren’de usta sanatçıyla ilgili hiç bilinmeyen bir aşk hikayesi yer almıştı. Aşk hikayesinin dışında ise ünlü sanatçının 1980 yılında annesine Paris’ten yazdığı bir mektubun ortaya çıkışı sosyal medyanın gündemine oturdu. Mektubu annesine vermek üzere yakın arkadaşı Erkan Özerman’a ileten Zeki Müren’in kullandığı ifadeler herkesi duygulandırmayı başardı.

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1980 yılında Paris’e estetik ameliyat olmak için giden Zeki Müren operasyonun öncesinde annesine bir mektup yazdı. Operasyonu ise dünyaca ünlü isimler Elizabeth Taylor ve Sophia Loren’in ameliyatlarını da yapan Dr. Rudolphe Troque gerçekleştirdi. Operasyonun hemen öncesinde vasiyet niteliğinde annesine yazdığı mektup yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

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Zeki Müren'in annesi Hayriye Hanım için yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Canım anneciğim, Paris'teyim, 'Centre Chirurgical' kliniğindeyim. Biraz sonra 8 saat sürebilecek bir ameliyata gireceğim. Her şey biz insanlar için. Şayet uyanmazsam 25 yıllık sanat hayatımda, yüce halkımın bana layık gördüğü tüm maddi varlığımla bir (MÜREN VAKFI) kurmanızı, ve bu vakfın yoksul insanlara şifa verecek yollarda kullanmanızı kesinlikle istiyorum. Not: Şuurum yerindedir. Mektup, arkadaşım Erkan Özerman'a teslim edilmiştir. Öperim Zeki Müren”

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İşte Zeki Müren’in el yazısından o mektup:

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Alkışlar yaşayacaksın Zeki Müren...

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