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Zeki Müren vefatının 26'ncı yıldönümünde düzenlenen konserle anıldı

19.09.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 26'ncı yıldönümünde Bursa'da düzenlenen konser ile anıldı. Zeki Müren'in "Benim Güzel Manolyam", "Çile Bülbülüm" ve "Gitme Sana Muhtacım" gibi şarkıları Bursalı müzikseverler eşliğinde seslendirildi.

Zeki Müren vefatının 26'ncı yıldönümünde düzenlenen konserle anıldı

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren için, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, Osmangazi Belediyesince gerçekleştirilen konseri orkestra şefi Tanju Erol yönetti.

Gecede, Nusret Yılmaz, Mine Geçili, Melihat Gülses, Mehsem Özşimşir ve Alp Arslan solist olarak sahneye çıktı.

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Solistler, Zeki Müren'in sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. Gecenin sonunda solistlerin sahne performansı Bursalı sanatseverler tarafından alkışlandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeki Müren
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