Zemheri dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri konusu nedir? İşte yayın tarihi

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Ay Yapım’ın yakında Show TV’de ekranlara gelecek dizisi ‘Zemheri’ ses getiren tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi.

“ACI BİZİM ACIMIZDI, KAYIP BİZİM KAYBIMIZ!”

Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin önemli yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’nin heyecan ve aşk dolu tanıtımlarından sonra yayınlanan yeni tanıtımı da beğeni topladı. İzleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet eden Zemheri’nin ilk bölüm tanıtımında yaşanan asansör kazası heyecanı yükseltirken, “Babamın arkadaşlarını bir torba içinde verdiler cenaze sahiplerine. Ama acı bizim acımızdı, kayıp bizim kaybımız!” sözleri dikkat çekiyor.

Genç oyuncular, 1970’li yılların sevilen şarkılarından Zaliha’nın ‘Beklenmeyen Misafir’i eşliğinde saatler boyu yağmur altında dans ettiler.

Zemheri'de fırtınalı bir aşkın kahramanları olan Turan ve Duymaz, yayınlanan afiş ve ilk tanıtımla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.