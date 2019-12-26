Zemheri dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri konusu nedir? İşte yayın tarihi

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Ay Yapım’ın yakında Show TV’de ekranlara gelecek dizisi ‘Zemheri’ ses getiren tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi.
Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin önemli yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’nin heyecan ve aşk dolu tanıtımlarından sonra yayınlanan yeni tanıtımı da beğeni topladı. İzleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet eden Zemheri’nin ilk bölüm tanıtımında yaşanan asansör kazası heyecanı yükseltirken, “Babamın arkadaşlarını bir torba içinde verdiler cenaze sahiplerine. Ama acı bizim acımızdı, kayıp bizim kaybımız!” sözleri dikkat çekiyor.
Genç oyuncular, 1970’li yılların sevilen şarkılarından Zaliha’nın ‘Beklenmeyen Misafir’i eşliğinde saatler boyu yağmur altında dans ettiler.
Zemheri'de fırtınalı bir aşkın kahramanları olan Turan ve Duymaz, yayınlanan afiş ve ilk tanıtımla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.
Zemheri dizisi ilk bölümüyle 2020 yılı Ocak ayında Show TV ekranlarında olacak.
İkiliyle birlikte Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Zemheri’, aşk ve adaleti sorgulatacağı güçlü hikayesiyle yakında Show TV’de ekranlara gelecek.
Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin önemli yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’nin heyecan yaratan ilk tanıtımı yayınlandı. Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimleri buluşturan dizi, izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum