Zengo filmi nerede ve ne zaman çekildi? Zengo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

2020 yılında vizyona giren Zengo filmi, yerli filmler kategorisinde çok sayıda beğeni aldı. Filmin çekimleri genel olarak İstanbul Bakırköy'de gerçekleşse de, İstanbul'un farklı ilçelerinde de çekimler yapıldı. Zeyno filmi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Zengo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ZENGO KONUSU NEDİR?

Başarılı ve ünlü bir modası olma hayali kuran Zeyno kendisini rekabetin içerisinde bulur. Genç bir kadın olan Zerrin'in yaşadığı mahalle kentsel dönüşüme girer. Bu şekilde Zerrin, kendisini bir anda lüks bir yaşamın içerisinde bulur. Eğlenceli bir kadın olan Zerrin, tasarımlarını mahalledeki kadınlara giydirir.

ZENGO OYUNCULARI KİMLER?