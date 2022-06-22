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Zerrin Özer'den hayranlarına kötü haber! Müziği bıraktığını açıkladı

22.06.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, müzik hayatını noktaladığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Zerrin Özer, "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" dedi.

Zerrin Özer'den hayranlarına kötü haber! Müziği bıraktığını açıkladı

Zerrin Özer sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarına kötü haberi verdi. 90'lı yıllara damga vuran 64 yaşındaki sanatçı Zerrin Özer, müziği bıraktığını açıkladı.

"KENDİ İRADEMLE SONLANDIRDIM"

Zerrin Özer, "Kıymetli dostlarım. Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim. Zerrin Özer" diyerek müzik kariyerini sonlandırdığını sosyal medyadan duyurdu.

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HAYRANLARI ŞOKE OLDU

Zerrin Özer'in bu paylaşımına üzülen hayranları ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. Takipçileri "Üzdünüz, bizi Zerrin Hanım, çok üzgünüm, bizi yürekten üzdünüz", "İnşallah biraz dinlenir yine müzik dünyasına dönersiniz, sizi ve duruşunuzu seviyoruz" gibi yorumlarla üzüntülerini dile getirdi.

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