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Zerrin Özer'e Darülaceze’de özel oda tahsis edildi

24.11.2023 09:28 | Son Güncelleme:
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"Kıymetli dostlarım mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" diyerek herkesi şaşırtan Zerrin Özer hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi. İki gün önce hastalığı nüksedince harekete geçen Özer, Darülaceze'de kalıyor.

Haziran 2022'de müziği bıraktığını duyuran şarkıcı Zerrin Özer, üç ay sonra "Dayanamıyorum" diyerek bu kararından vazgeçmişti. Sitem dolu bir paylaşım yapan 65 yaşındaki sanatçı, borderline (kişilik bozukluğu) hastalığıyla mücadele ettiğini o dönem belirtmişti.

Zerrin Özer şimdi ise hastalığının ilerlemesinin ardından bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alındı.

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Zerrin Özer hakkında Posta'da bir iddia yer aldı.

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Kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Zerrin Özer'in anksiyetesi arttı.

Zerrin Özer yakından takip edilebilmesi için doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze’de tedavi altına alındı. Daha önce omuriliğinden ameliyat olan Özer’in bu sağlık sorununa da çözüm aranacak.

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