Zerrin Özer takılarıyla göz kamaştırdı!

Konserinin ilk yarısında etkinlik alanını dolduran yaklaşık bin beş yüz kişiye "Bu şarkılar doksanlı yılların parçaları ama hala bilinir, dinlenir, söylenir... Güzel şarkılardır."' diyen Zerrin Özer seslendirdiği parçalarla coşkulu kalabalığı geçmişe doğru müzikal bir yolculuğa çıkardı. Sevilen sanatçı sahne kıyafeti ve taktığı takılarla da göz kamaştırdı.

İki saat süren performansı esnasında dillere dolanan şarkılarıyla Jolly Joker İstMarina Kartal'da iz bırakan Zerrin Özer, " Yakında Türkiye turnemiz başlıyor, yoğun bir programımız var. Yaza doğru da yeni bir albüm çıkarmayı düşünüyorum. Albümümde birbirinden değerli usta sanatçılar ile beraber düet yapacağım şarkılar olacak. Sürpriz olsun." dedi. Ünlü sanatçı böylece sevenlerine de yeni albüm müjdesi vermiş oldu.

